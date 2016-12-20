Наступающий год обещает множество изменений в правовой сфере. Чтобы не потерять деньги и улучшить свою жизнь, стоит познакомиться с основными изменениями, вступающими в силу уже с 1 января 2017 года.
Коллекторы станут вежливее Теперь они не смогут наносить должнику психический или физический дискомфорт, портить его имущество или применять силу. Также им запрещено взыскивать долги за коммунальные платежи и нарушения жилищного законодательства. Пока взыскатель может звонить должнику сколько угодно, а уже с нового года - всего два раза в неделю. Заниматься возвращением долгов разрешат только коллекторским агентствам, вошедшим в Госреестр. Это значит, если рядовой гражданин занял у кого-то более 50 тысяч рублей, требовать возврата денег лично он не имеет права. За обычное напоминание его могут оштрафовать на крупную сумму.
Во время недавней пресс-конференции Владимир Путин высказал предположение, что в следующем году прекратится падение ВВП, и мы выйдем на нулевой уровень роста. Насколько реальны эти перспективы? «Уфимские ведомости» вместе с экспертами решили разобраться в этом вопросе.
Вообще-то вышеозначенный петух нас уже клюнул, и произошло это не вчера, а почти десятилетие назад. Но будем надеяться, что один и тот же кризис не будет попадать дважды в ту же воронку. К тому же в последнее время нефтяной рынок, причуды которого стали одной из наиболее существенных причин для российского кризиса, стал демонстрировать некоторое оживление.
Перед Новым годом кто-то спешит в магазин сделать покупки, другие – домой, чтобы уже начать подготовку к празднику. А забот немало, и главная из них - собрать стол, он должен быть щедрым и доставить радость домочадцам и гостям.
- Живем за городом, в поселке 8 Марта, - говорит заслуженная артистка республики Миннинур Саитова-Гизатуллина, - и собрать новогодний стол для нас не составит больших проблем. По своему рецепту приготовлю традиционный зурбэлиш. Для начинки использую конину, баранину, говядину, картофель, много лука, и обязательно положу специи - укроп, лавровый лист. Очень важно в этом блюде тесто, которое сдабриваю подсолнечным маслом, майонезом. На нашем столе обязательно будут овощные салаты, винегрет, которые очень любят мои сыновья и муж. Дорого ли встанет? Раскрою секрет, мясо мы приобретаем в Кушнаренковском районе (откуда я сама родом), овощи выращиваем сами, а фрукты - апельсины, мандарины покупаем в магазине. Еще любим готовить рыбу, и в нашем меню - еще и карп, фаршированный шампиньонами. Когда основные продукты со своего приусадебного участка, затраты на стол не такие уж большие. Другое дело, что чтобы вырастить все это, нужно приложить немало сил и средств.
Какого цвета выбрать наряд на торжество, какие угощения поставить на праздничный стол, какие подарки стоит дарить, чтобы не разозлить символ 2017-го - Петуха… Перед Новым годом на нас буквально «сыпятся»подобные советы. Стоит ли к ним прислушиваться? Об этом наш разговор с консультантом по фен-шуй Светланой Тимербулатовой.
- Не каждый житель нашего города разбирается в потоках инь и янь. Есть ли реальные правила, чтобы привлечь положительную энергию в дом?
Уфимские школьники вернулись с Кремлевской елки. Под сенью самой главной зеленой красавицы страны в этом году собрались ребята со всей России, среди них 11 человек из столицы Башкортостана.
В числе кремлевских гостей и семиклассница Анастасия Кобызева. Она проявила способности в обществознании и истории, а в прошлом году заняла первое место в республиканской олимпиаде по башкирскому языку (хотя воспитывается в русскоязычной семье). Круг ее интересов довольно широк, сегодня Настю интересуют свойства ньютоновских жидкостей, секреты мыловарения и личность Софьи Палеолог (жены Ивана III). Многим своим знаниям она старается найти практическое применение.
Канун Нового года – традиционное время подведения итогов и составления планов. В уходящем году экономика и социальный сектор Уфы смотрелись весьма неплохо, обеспечив поступательное развитие города. Прогнозы на 2017-й и 2018-2019 годы также обещают стабилизацию достигнутых показателей и пусть небольшой, но устойчивый рост, основываясь, прежде всего, на том, что уфимцы приспособились к жизни в условиях серьезно изменившихся за последнее время экономических реалий.
Основой реального сектора экономики остаются крупные и средние предприятия, которые с начала года отгрузили продукции почти на 800 миллиардов рублей. Индекс промпроизводства за январь-ноябрь 2016 года составил 100,5 процента. Очень неплохо обстоят дела в сфере привлечения инвестиций, объем которых по итогам года может превысить 152 миллиарда рублей, что на 5,6 миллиарда рублей больше, чем в 2015-м.
Отметив Новый год, уфимцы могут весело и с пользой провести зимние каникулы, катаясь, на коньках и лыжах, поиграть в дворовый хоккей. Всего в городе установлено 69 новогодних елок. Силами администраций районов ледовые городки сооружены на 18 площадках, залиты 20 катков. Жилищными службами обустроены 65 горок и 35 ледяных пятачков.
В этом году уфимцы могут посетить две главные елки – на площади им. Ленина и на нижней площадке вблизи Конгресс-холла. Здесь же установлена гостевая юрта Деда Мороза, где он принимает гостей до 15 января.
Ну и где же найти этого петуха? Подготовка статьи о символе наступающего года угрожала затянуться. Секретарь птицефабрики напомнила неспециалистам, что там водятся только несушки, а согревать их мужским вниманием для производства не нужно. В сохранившихся уголках частной застройки столицы куры (в отличие от злых собак) нам не встречались.
Расследование выявило, что постоянную «прописку» и «трудоустройство» в Уфе имеют как минимум два петуха: один - приезжий из Аургазинского района по имени Йорик - благодаря природному обаянию устроился в Башкирский театр драмы и играет в новогодних утренниках. Другой прописался на ветеринарном факультете и дает изучать себя студентам. Однако нас интересовал Петя, ведущий естественную жизнь в подведомственном курятнике. И такого мы в конце концов нашли.