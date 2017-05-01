Делать качественней – выгодно

Проведенные недавно опросы красноречиво свидетельствуют, что вопросы благоустройства орджоникидзевцы ставят на одно из первых мест. И больше всего нареканий, как обычно, вызывают дороги.
О том, как решается проблема и каких изменений стоит ждать летом, говорим с первым заместителем главы администрации района Игорем Трухневичем.
- Не надо быть специалистом, чтобы определить: капитальный ремонт некоторых улиц не проводился очень давно. Когда дело сдвинется с мертвой точки?
- Буквально на днях закончен капитальный ремонт улицы Горького, осталось только нанести разметку. Последний раз ее приводили в порядок в 1986 году. В первую очередь, как правило, занимаемся улицами, где большой поток общественного транспорта.
- Много вопросов вызывает качество укладки асфальта. Кто отвечает за это?
- Прием осуществляет Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города. У них есть своя лаборатория, которая позволяет контролировать процесс на каждом этапе. Выровняли полотно, положили первый слой - взяли анализ, потом - такой же контроль. Все зависит от непосредственного исполнителя. Если раньше участник торгов должен был обладать хорошей материальной базой и квалифицированными рабочими кадрами, то сегодня выиграть тендер может кто угодно, а потом нанять кого угодно. Субподряд на ремонт улицы Горького выиграла компания «Комстрой», там работают профессионалы, но таких организаций можно пересчитать по пальцам. У них есть и свои заводы по производству асфальта, что очень важно.
- Что это дает?
-. Возможность оперативно реагировать. Положили слой – взяли пробы. Если что не так, можно быстро перестроиться. Технология изготовления асфальтобетона не должна нарушаться. К тому же температурный режим смеси необходимо неукоснительно соблюдать: асфальт на объект должен приходить не ниже 120 градусов, независимо от погоды. Только при таких условиях дорожное полотно продержится установленный срок.
- А дорожникам выгодно делать качественно?
- Правила изменились. Если раньше гарантия составляла два года, то сегодня - пять-шесть. И переделывать придется за свой счет. Так что есть резон сдать объект качественно.
- А как быть с колеями? Ям нет, но ездить опасно.
- В этот сезон будем убирать колею на проспекте Октября – участке от дежневского путепровода до ГДК. Полностью срежем верхний слой и уложим новый. Колейность – следствие многих факторов. Во-первых, поток машин с 1983 года увеличился в десять раз. Сегодня люди ездят круглый год, следовательно,возрастает нагрузка на полотно. Во-вторых, шипы, которых раньше тоже не было. Они выбивают верхнюю пленку, и начинается разрушение. Раньше при уборке магистралей зимой оставляли корочку снега, что предохраняло дорогу. Теперь же установка - вычищать до асфальта.
Второе: давно не пересматривались СНиПы ни по материалам, ни по технологии, а требования постоянно повышаются. Такая вот диспропорция.
- Но в скандинавских странах проблема как-то решается, хотя погодные условия схожи с нашими, а дороги в сто крат лучше.
- Потому что там укладывают цементобетон, что дороговато, но и дорога служит дольше, и полотно не деформируется.
- На каких улицах нынче проведут капремонт?
- На Ульяновых, Интернациональной, Вологодской, Невского, Трамвайной, проспекту Октября и Горького. В следующем году на Черниковку придется 50 процентов из 43 запланированных на капремонт.
- Раньше району помогали предприятия. Как ведут себя наши промышленные гиганты? Ведь их сотрудники ездят на работу по тем же дорогам.
- В прошлом году «Башнефть» отремонтировала чуть больше километра Соединительного шоссе, но там еще остался отрезок, требующий реконструкции. Мы обратились к ним с просьбой довести до ума. Надеемся на положительный ответ.
- Какие улицы в первую очередь сделают в следующем году?
- Запланированы улицы Свободы и Бирский тракт. Ждем окончания строительства Тимашевской развязки. Также капитальный ремонт будет проведен на улицах Конституции, Мира, Космонавтов. Мы надеемся, что будут выделены средства и на главную артерию – Кольцевую.
Светлана ЯНОВА.
(продолжение интервью читайте в следующем номере «УВ»).