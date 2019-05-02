Яркие стройки

Первым объектом стала общеобразовательная школа на тысячу мест в микрорайоне «Яркий». Уже сейчас здесь живут 6,5 тысячи человек, в основном молодые семьи с детьми. Но он будет разрастаться, возведение жилого фонда продолжается (планируется миллион квадратных метров), а значит, населения станет еще больше. Безусловно, инфраструктура отставать не должна. В ноябре 2018 года на месте будущей школы из земли выглядывали лишь опоры будущего здания, а сегодня «скелет» уже оброс стенами, полами и потолками, проступили очертания классных лабораторных и комнат, актовых и спортивных залов, библиотек.Громада здания впечатляет – и без объяснений строителей становится ясно, что перед нами одна из самых больших школ Уфы. И территория у нее будет внушительная: на ней разместятся площадки для баскетбола и волейбола, беговая дорожка, полоса препятствий, футбольное поле – все как полагается по современным стандартам.Но кажется, что до завершения строительства еще слишком далеко. Успеют ли сдать объект в сентябре, как запланировано? Этот же вопрос адресовал Ульфат Мансурович представителям заказчика, которым выступает Управление капитального строительства РБ и подрядчика - ООО «Башгражданстрой». В беседе выяснилось, что строительство задержали проектировщики. Их банкротство привело к тому, что проект, созданный в 2016 году, пришлось дорабатывать прямо по ходу возведения.- Мало того, что мы начали работу с чистого листа, в силу вступил приказ Министерства образования №336 и поменялись нормы проектирования. Это привело к тому, что мы не только функционал помещений меняли, но и объемы планировочных решений. То есть для выполнения требований перетасовали кабинеты, да и вся инженерия, соответственно, тоже поменялась, а это, в свою очередь, привело к последующим изменениям, - прокомментировал представитель нового проектировщика – института «Башкиргражданпроект».Работы еще действительно много, признает генеральный директор треста «Башгражданстрой» Игорь Красноперов:- Объект - уникальный, аналогов ему нет. И строим мы его не по типовому проекту. Но результат должен получиться очень достойным. Фасады будут вентилируемые из фиброцементных панелей, хотя поначалу была идея оштукатурить. Оформление будет по-настоящему ярким и оригинальным.Представители Управления капитального строительства РБ также рассказали, что сейчас в микрорайоне Дема-6 строится детский сад, в июле в пятистах метрах от школы начнется возведение еще одного, а в Новобаланово приступят к строительству третьего.- Мы уже неоднократно говорили о том, что не хватает детских садов и школ. Сегодня в Уфе 118 школ, из которых только 57 работают в одну смену, остальные - в две. Все проектные мощности рассчитаны на 93 тысячи учеников, но уже сегодня за партами сидят 118 тысяч детей, - прокомментировал глава администрации города. - Образовательные учреждения необходимы во всех семи районах, тенденция идет к увеличению населения. Мы должны строить и строить, работы предстоит очень много.- На сегодняшний день необходимо построить около 40 дошкольных учреждений и 37 школ, еще 24 требуют реконструкции, - дополнил егоУльфат Мустафин потребовал от строителей не затягивать сроки строительства и сдать школу вовремя.Следующим пунктом посещения стала музыкальная школа имени Адигама Искужина в Затоне.За свою историю она видела успехи и трудности. Из-за ветхости здания в 2016 году ее перевели в новое помещение на улице Ахметова. Но условия продолжали оставаться стесненными, и вот в прошлом году к столетию республики началось строительство отдельного трехэтажного здания на пересечении улиц Чкалова и Союзной.- Есть ли какие-то сложности у вас, какая нужна помощь? – поинтересовался мэр, прибыв на объект.Как выяснилось, проблемы с проектировщиком присутствуют и здесь. Организация «Ижевский зодчий», набрав объектов, не справляется с объемом, трудно идет на контакт. В проекте было много красивых и уникальных материалов, так как это не просто образовательное учреждение, а школа искусств, то и вид она должна иметь соответствующий. К примеру, предусмотрен паркет на полу. Но строители сетуют, что в смете и половины этого не увидели, снова идет доработка.- К сожалению, это больное место нынешней системы конкурсных процедур,- резюмировал Ульфат Мансурович.Здесь срок сдачи также 1 сентября.- К концу мая мы завершим укупорку здания и перейдем к внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории. Наружные сети уже есть, осталось завести канализацию, думаю, к 15 мая мы с этим справимся, - отчитался заместитель начальника Управления капитального строительства РБ Равиль Сафин.- За строящимся зданием есть небольшой участок земли. Мы планируем разбить там аллею, так как у жителей нет места, где бы они могли посидеть в тени деревьев, отдохнуть, - сообщил глава Ленинского района Олег Котов.Мэр пообещал вернуться на объект в конце мая, когда здание обретет окончательный вид и рабочие сосредоточатся на внутренней отделке.Альбина Зубарева.Фото Валерия Шахова.