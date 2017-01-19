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Лифт, ведущий к мечте


Лифт, ведущий к мечте- Всегда хотела заниматься наукой. Но все могло пойти иначе из-за аварии, которую пережила в детстве. Ходить начала заново, не то что учиться… В школе ведь лестницы, пороги, ступени. Я не сдавалась: сдала все экзамены, поступила в вуз, где теперь работаю научным сотрудником, - рассказывает Фарида Фаттахова.
А сколько таких же историй случается ежедневно? В то время пока одни ребята осваивают учебную программу, других серьезно ограничивают трудности из-за здоровья. Изменить ситуацию смогут принятые стандарты инклюзивного образования, должные адаптировать условия для всех детей. Теперь это можно сказать и о школе № 103, где появился специальный лифт.
- Необходимость в нем назрела давно. Сначала думали поставить небольшую электроплатформу на лестнице, но отказались. К монтажу лифта тоже приступили не сразу. Оказалось, что фундамент может не выдержать пристроенную к стене «коробку». Тогда решили ставить лифт внутри, пробив под шахту плиты перекрытия, - рассказывает директор школы Гульнара Аминова.
Так или иначе, работы велись с соблюдением всех регламентов безопасности. Общая стоимость их составила почти четыре миллиона рублей, основная часть средств была получена из городского бюджета.
Но вот пришло время проверки. Одной из первых в открывшиеся двери на коляске въезжает пятиклассница Айгуль Ибрагимова. К специальной парте она уже привыкла, равно как и к расширенным дверным проемам. Сказать, что лифт ей очень поможет – не сказать ничего. В расписании появилось много новых предметов, а кабинеты находятся на разных этажах. Но теперь это не проблема.
Неудивительно, что участие в реализации этого начинания приняла мама Айгуль, Гульшат Ибрагимова. Она возглавляет региональную общественную организацию «Материнское сердце». Как и педагоги, женщина считает: отныне школа привлечет и других детей-колясочников.
- Проект был пилотным. Теперь, думается, он будет взят на вооружение и другими образовательными учреждениями Уфы, - резюмирует Гульнара Аминова.

Корзинка:
Инклюзивному образованию сегодня уделяется очень большое внимание. Так, участие в приемке лифта приняли заместитель главы администрации столицы Сынтимир Баязитов, начальник Управления образования Уфы Елена Хаффазова и другие официальные лица.

Автор: Егор СОЛНЦЕВ
Район: Демский
Номер газеты: №4 (3728) от 24.01.2017

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