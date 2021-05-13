Кешбэк по карте «Мир»

Вскоре стартует сезон детского отдыха. И отправить ребенка на юг станет не только проще, но и дешевле. Купить путевки в санатории и лагеря можно по федеральной программе «Кешбэк», которая предусматривает частичный возврат стоимости.

С 20 мая она начнет действовать и в Башкортостане. Для участия в ней необходимо приобрести путевку на сайте «Мир путешествий» с помощью карты платежной системы «Мир». Половина ее стоимости вернется на ваш счет в течение пяти дней. Помимо федеральной поддержки можно рассчитывать и на региональную, а это возможность вернуть дополнительный процент. В регионе действует программа, по которой на компенсацию за детский отдых выделено 2 млрд рублей.

- Приведу пример: стоимость путевки - 18 950 рублей за 21 день. Если она приобретена по условиям, названным выше, то родителям максимально вернется - 9 475 (50% - федеральная компенсация )+ 5 685 (30% - региональная компенсация) = 15 160 рублей. Если же путевка приобретается не по федеральной программе, то возвращается 70% республиканских средств (13265,30 руб). Процент исчисляется от утвержденной стоимости путевок республиканской комиссией – 18950, 40 рубля. Поэтому, если она обойдется в 40 тысяч, то родитель все равно получит не более 13265,30 рубля, - отметила председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова.

За путевками традиционно очередь. Продажи во многие лагеря закрываются за полтора месяца до начала смен. Поэтому у тех, кто уже оплатил, еще есть возможность получить федеральный кешбэк. Лагерь делает возврат денег, а родители оплачивают заново, по новым правилам.

Глава республики Радий Хабиров поставил задачу максимально подключить родителей к участию в федеральной программе кешбэка за детский отдых.

- Во-первых, люди получат больше денег, по 2 тысячи на каждого ребенка. А если родитель отправляет двух-трех ребят, сумма еще ощутимее. Часть средств, которые мы изначально заложили на детский отдых, сможем отправить на улучшение материальной базы республиканских лагерей. Процедура получения кешбэка через федеральную программу значительно проще, - отметил глава региона.

Планируется, что все 107 организаций детского отдыха примут участие в федеральной программе. Тридцать из них сейчас решают вопрос с банками, еще 59 до конца мая также будут внесены в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории республики.

Однако, обзвонив несколько лагерей, мы выяснили, что некоторые пока еще не участвуют в программе и рекомендуют приобретать путевки с региональными льготами или за полную стоимость. В случае изменений обещают возвратить затраченные средства и оперативно переоформить документы.

Иван ЗАРОКОВ.