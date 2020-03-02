С новосельем, школа!

Юные воспитанники музыкальной школы №9 имени Адигама Искужина отпраздновали новоселье. Из уютных, но небольших классов на улице Ахметова они переехали в современное трехэтажное здание, равного которому нет в республике.

Оно расположилось на пересечении улиц Чкалова и Союзной, рядом со сквером «Волна». К строительству объекта приступили летом 2018-го. И вот спустя два года его двери распахнулись перед первыми гостями. Министра культуры Амину Шафикову и мэра Ульфата Мустафина встретили не только музыкой, но и представлением мимов, которые изобразили концерт.

Глава городской администрации Ульфат Мустафин поблагодарил строителей за отличную работу и обратился к детям и педагогам:

- Старое здание тоже остается за вашим учреждением. Уверен, что ребята будут здесь с удовольствием заниматься, и прославят своими успехами не только город, но и республику!

Амина Шафикова отметила, что в Уфе школы искусств очень востребованы. Сейчас конкурс в музыкальные школы – 3-4 человека на место. Ульфат Мансурович заверил: «будем строить»!

Интересна предыстория школы. Открылась она в 1966 году в двухэтажном здании барачного типа, построенном еще в 1926-м. Причем возвело ее речное пароходство как школу рабочей молодежи. Но старое помещение пришло в негодность. Школе выделили помещения на улице Ахметова. Но требовалось отдельное здание. Тяга ребятишек к музыке настолько велика, что приезжают ребята даже из Уфимского района!

Оригинальный дизайн, освещение, лучшее оборудование. Голос – наш самый первый инструмент, а послушайте, как он звучит в этих стенах! В новом здании 17 кабинетов для индивидуальных и групповых занятий и актовый зал на 100 мест, классы для хора, оркестра и ансамбля. Причем домбра в одном классе не будет мешать саксофону в другом - кабинеты для занятий на инструментах и хорового пения с шумоизоляцией. В школе создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

А еще здесь будут обучать игре на курае. Мастер классы уже согласен давать известный кураист Роберт Юлдашев. Он не мог пропустить такого события, ведь школа названа именем его учителя.

- С таким вкусом и любовью все сделано, - признался он. – Здесь отличная акустика. При жизни моему учителю не оплачивали уроки курая, и он был вынужден подрабатывать преподавателем труда. А теперь такое признание! Уверен, что из этой школы выйдут замечательные музыканты.

В заключение ученики представили гостям замечательный концерт. А в апреле на выделенные средства школа закупит рояли, пианино, баяны, смычковые и струнные инструменты.



Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.