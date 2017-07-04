«Кроношпан»: взгляд без купюр

Крупнейшим производственным инвестпроектом, реализованным в Башкортостане за последние годы, стал деревообрабатывающий завод «Кроношпан», расположенный недалеко от Шакши. В процессе его строительства появилось много слухов, которые можно свести к двум постулатам: деревообрабатывающий завод нанесет огромный урон экологии и «отравит Уфу», а масштаб производства приведет к массовой вырубке лесов, особенно ценных хвойных пород. С момента технического пуска завода прошло уже больше года и сегодня можно объективно взглянуть на его работу.
Для того чтобы понять важность для Башкортостана крупного деревообрабатывающего производства, необходимо взглянуть на состояние республиканской лесной индустрии. По данным Минлесхоза РБ, в нашем регионе используется лишь около 33% расчетной лесосеки. Из 9 миллионов кубометров потенциально пригодной для вырубки древесины в прошлом году реально было освоено лишь 3,2 миллиона куб. м. Наибольший спрос имеет широко применяемая в малоэтажном строительстве ценная древесина, прежде всего, хвойных пород, а делянки с мягколиственным и перестойным лесом остаются мало востребованными. По данным Ассоциации лесопромышленников РБ, практическая эффективность и без того не слишком больших по объемам лесозаготовок в Башкирии остается низкой. Из вырубаемой древесины на собственно товарную продукцию приходится 65-70%, а остальное попадает в отходы. В свою очередь, из общего объема отходов около 20% используется в качестве топлива, а 80% просто выбрасывается.
Плита из отходов
Сырьем для производства на «Кроношпане», где в настоящее время выпускаются плиты ДСП, служит мелкая щепа, что позволяет использовать практически любую древесину и даже отходы.
- В основе нашего производства лежит принцип формирования плит из древесной щепы, где связующим звеном служит специальное клеящее вещество, поэтому качество древесины не играет сколь-либо существенной роли, мы можем использовать буквально все, в том числе топляк, горбыль и древесные отходы, - пояснил начальник производства ООО «Кроношпан-Башкортостан» Сергей Штраух.
Эти слова подтверждает взгляд на площадку, где формируется запас сырья для производства плит ДСП. Его основу составляет так называемый неделовой лес, в основном осина и береза, обычно не вызывающие у заготовителей никакого коммерческого интереса. Здесь можно увидеть и серые бревна с прогнившими сердцевинами – так называемый топляк, годами лежавший на дне рек и водохранилищ, а затем поднятый и доставленный на переработку. Также на складе сырья есть участок, куда привозят отходы со строек и пилорам – некондиционные кривые и подгнившие доски, спилы бревен, использованную деревянную тару и упаковку. Раньше все это сжигалось, вывозилось на свалку или в ближайший овраг, а теперь доставляется на переработку.
Работа на перспективу
Появление завода «Кроношпан» уже дало несколько сотен рабочих мест. Кроме того, благодаря синергетическому эффекту в смежных отраслях, таких как лесозаготовка, транспорт и производство мебели, будет создано еще около 4 тысяч рабочих мест. Дальнейшие планы развития производства дадут новые рабочие места, поступления в бюджеты всех уровней и позволят решить проблему переработки перестойного леса и древесных отходов.
Как пояснил генеральный директор ООО «Кроношпан-Башкортостан» Ардашер Курбаншо, сейчас в рамках первой очереди проекта введен в действие крупнейший в Европе комплекс по производству древесно-стружечных плит мощностью до 1 миллиона кубических метров продукции в год. Ведутся работы по строительству второй очереди завода, где будет выпускаться ориентированно-стружечная плита (ОСБ) в объеме около 500 тысяч кубометров в год. Третья очередь, строительство которой намечено на перспективу, рассчитана на выпуск плиты МДФ в объеме порядка 350 тысяч куб.м. По словам Ардашера Курбаншо, значительная часть производимых объемов будет направляться на экспорт. Сейчас «Кроношпан-Башкортостан» экспортирует, в основном в страны Средней Азии, около 55% ламинированной и 35% сырой плиты ДСП. В перспективе планируется наладить поставки в Китай.
При этом дирекция предприятия заявляет о возможности полного удовлетворения потребности в древесине за счет местной сырьевой базы.
- Расчетная лесосека в Башкирии составляет 9 миллионов кубов, - рассказал Ардашер Курбаншо. - Наше присутствие не требует ее увеличения, а лишь повышает эффективность использования, так как мы перерабатываем не деловую, а нетоварную дровяную древесину, которую заготовители обычно просто выбрасывают. В начале 2016 года с территории Башкирии мы получали только 20-30% древесины для производства, а остальное ввозилось из соседних Челябинской области и Пермского края. К концу года объемы местного сырья выросли до 80%. В перспективе все потребности нашего предприятия вполне можно удовлетворять за счет местной сырьевой базы, но для этого нужно организовать правильное лесопользование.
Алексей ФАТЫХОВ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.