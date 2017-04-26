Выбирайте по уму

Накануне сезона дачники закупают рассаду и саженцы. Но вот беда, нередко «зелень», купленная в случайном месте, вянет прямо на глазах или дает плохой урожай. Как от этого уберечься?
- Семена лучше покупать в специализированных магазинах. Не стоит приобретать на улице – там можно «нарваться» на перекупщиков. Неизвестно, откуда они их взяли, соблюдали ли условия хранения. Ведь у них нет сертификатов и гарантии, что семена соответствуют заявленному сорту, - говорит заведующий кафедрой растениеводства и земледелия БГАУ Булат Ахияров. – Еще я рекомендую покупать их в фермерской упаковке – они гарантированно качественнее. На них сертификат действует в течение 6 месяцев. А на расфасованные ставят дату на три года вперед и никто их не проверяет.
Конечно, объем у такой упаковки большой - он рассчитан на 10 соток. Пенсионеру столько не нужно, но можно объединиться и взять одну на несколько человек.
И не стоит жалеть деньги на новую пачку. Прошлогодние семена могут не дать желаемого результата. Например, вы купили перец «Калифорнийское чудо» F1, а он скрестился с «Агаповским». В итоге они дают второе поколение – F2, от которого урожая может и не быть. Вы можете купить томат «Бычье сердце», а он окажется совсем другого сорта. А еще бывает и такое: бабушка-продавщица – всего лишь подставное лицо, за которым скрывается крупное ИП-перекупщик.
- Саженцы завозят из разных регионов – Тамбов, Чувашия, Марий-Эл. Сорта не холодостойкие и у нас не приживаются. Если саженец все-таки прижился, то вряд ли «перезимует». Или будет цвести, но не плодоносить и погибнет в первые сильные морозы. Пишут на этикетках наши сорта, потому что садоводы ими интересуются. Поэтому лучший вариант - покупать в государственных питомниках. На сегодняшний день они есть в Стерлитамаке, Кушнаренково, Бирске, Чишмах, а у Аграрного университета - в Дмитриевке, - добавляет Булат Гилимханович.
Некоторые торговцы уже сейчас начали продавать саженцы яблонь, груш и других плодовых деревьев и кустарников. Но специалисты не советуют высаживать их раньше 5 мая – почва еще не прогрелась. Можно еще приобретать саженцы на сельскохозяйственных ярмарках, куда приезжают представители районов. Сертификаты у перекупщиков, как правило, есть только на отсутствие карантинных вредителей. Обычные покупатели документ не спрашивают, да его легко можно и подделать. Нечистых на руку продавцов Россельхознадзор штрафует всего лишь на 500 рублей, когда сами саженцы стоят заметно дороже…
Венера КАРИМОВА.
Подпись к фото: Торговля саженцами и рассадой – хороший бизнес, но без гарантии для покупателя.