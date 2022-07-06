Человек на своем месте

В Уфе прошел городской этап конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищного хозяйства». По его результатам второе место занял сотрудник ЖЭУ №25 Азамат Абушахмин.

Тракторист работает в ЖЭУ с 1994 года. За это время поменял всего два трактора, что говорит об особом отношении к своему железному напарнику.

- Ни за что не пересяду за другой. Даже когда ухожу в отпуск, его никому не передаю. Боюсь, что сломают. Новая техника значительно уступает моему трактору. Зимой чищу снег во дворах, летом вывожу мусор на полигон, кошу газоны. В конкурсе участвую в седьмой раз. В 2015 году занял первое место по городу, а в 2017-м - второе. И сейчас попал в тройку лидеров, несмотря на то, что коллеги показали хорошую работу. Все мы достойны первого места, - считает Абушахмин.

Состязались лучшие трактористы города, прошедшие отбор на районном этапе, на базе профессионального лицея №83, который находится в селе Михайловка.



Конкурс состоял из двух этапов: теоретического и практического. Первая часть включала выполнение заданий по устройству трактора и решения тестов по правилам дорожного движения. В практической - конкурсанты соревновались на время, точность и аккуратность во въезде в «гараж» на тракторе с тележкой, движение по «змейке», остановках при подъеме и спуске на эстакаде, развороте в ограниченном пространстве.

- Соревнование - один из важнейших аспектов мотивации сотрудников к повышению эффективности, качества, престижности рабочих профессий. Опыт, который приобретается в процессе выполнения заданий, общение с коллегами, несомненно, положительно сказывается на их дальнейшей работе, - говорит специалист по охране труда УЖХ района Рита Субханкулова.

Проведенный конкурс собрал специалистов из восьми ЖЭУ. Определили лучших также среди сварщиков, электриков, слесарей, кровельщиков, плотников, трактористов, дворников.

Электрогазосварщики состязались в выполнении наиболее качественного шва при сварке 2-х участков труб с последующим испытанием на герметичность. Кровельщики – в устройстве кровли и примыкания из наплавляемого рулонного материала. Плотники изготавливали приставную лестницу, так необходимую в любом хозяйстве. Слесари-сантехники соревновались в сборке водомерного узла, а электромонтеры собирали этажный щит.

Мария АПКАРИМОВА.