Помогаем по-соседски

Скоро будут подведены итоги районного этапа городского конкурса «Лучший председатель уличного комитета».

Заявку на участие подала и Эльвира Карпычева, председатель УК №5.

Частный сектор на улицах Вологодской, Дизельной, Димитрова, Розы Люксембург и Попова – особый район. Рядом высотки и если их не замечать, то кажется, что попал в сельскую местность, где за калитками домов течет совсем другая жизнь.

- Да, здесь как-то спокойнее, - подтверждает Эльвира Наилевна, - мне есть с чем сравнить. Сюда переехала в 2017 году и нисколько не жалею. Люди тут совсем по-другому относятся к тому месту, где живут. В многоэтажках часто можно встретить потребительское отношение: работники ЖЭУ должны во дворе убираться, подъезд чистый – тоже их дело, а я ни причём – услуги же оплачиваю. Вроде бы правильно, но такой общности, как в частном секторе, не чувствуется.

Чем должен заниматься председатель уличного комитета? В первую очередь следить за порядком, чтобы у палисадников была скошена трава, не валялся мусор, а жители соблюдали меры безопасности – не жгли костры на огородах. Но хорошая хозяйка следит не только за этим. А Эльвира Наилевна – такая. Вместе с соседями помогает тем, кому трудно, но добро старается не афишировать. Надо ребятишек из многодетной семьи в школу собрать, например, или убраться во дворе.

- Администрация Орджоникидзевского района нас без внимания не оставляет, - говорит Карпычева, - в этом году обещают асфальтировать нашу Дизельную.

Всего в конкурсную комиссию района поступило 5 заявок от уличных комитетов, кроме №5, - это расположенные в отдаленных территориях района – пос. Никольский, Тимашево, а также улицы Герцена, Кутузова, Шаймуратова, Д. Донского, Кремлевская, Адм. Ушакова, Ломоносова, Тургенева, Бурзянская.

- При объезде мы отметили, что население произвело уборку прилегающих территорий к их домам (убрали мусор, накопившийся за зиму, произвели покос травы, высадили цветы, разбили новые клумбы), - говорит начальник отдела по связям с общественностью администрации района Ольга Подгайная. - Победитель районного этапа представит его на городском конкурсе.

Светлана ЯНОВА.