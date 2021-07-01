Райские птицы во дворе

- На наших глазах происходит волшебство. Из обычного, заурядного двора он превращается в комфортное пространство. Еще много работы, но уже вырисовывается картина. Думаю, что нам понравится результат, - поделилась впечатлениями жительница дома №38/1 по улице Левитана Гульнара Идрисова.

Двор, объединивший этот и соседние дома №38/2, 38/3 и 36/5, в этом году попал в программу «Башкирские дворики». Здесь положат не только новый асфальт и проложат тротуары, а также создадут дополнительные парковочные места, построят две спортивные и четыре детские площадки с безопасным резиновым покрытием, контейнерную площадку, установят освещение и видеонаблюдение, малые архитектурные формы, проведут озеленение. А на фасаде трансформаторной будки уже «поселились» райские птицы. Это граффити создали демские художники. Теперь начинается работа над художественным оформлением подъезда ближайшего дома.

Председатель дома № 38/3 по ул. Левитана Зиля Ганеева неустанно следит за ходом работ и положительно оценивает первые преобразования.

- Вдоль дорог и подъездов отсутствовали тротуары, а из-за слабого освещения страшно было возвращаться домой в темное время суток, - говорит она.

Трудно приходилось и автомобилистам, не хватало парковок. Родители жаловались на отсутствие детских площадок. Объединившись, местные жители не раз обращались в различные инстанции с просьбой благоустроить придомовую территорию. Теперь программа «Башкирские дворики» решит все их проблемы.

- На сегодняшний день завершено более 80 процентов работы. На площади в 7 тысяч квадратных метров уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, установлено 2700 метров бортовых камней, сегодня продолжаем заниматься бордюрами, также асфальтируем тротуарные дорожки, детские площадки, - говорит мастер подрядной организации «Дортрансстрой» Динар Янгиров. – Завершить работы и сдать объект мы должны в сентябре.

Примечательно, что во дворе появятся не только детские и спортивные площадки, но и зоны отдыха с озеленением и скамейками. Возле дома №38/3 реконструирован и готовится к запуску фонтанчик.

- Он всегда был здесь, но три года назад я сама просила прекратить подачу воды, потому что на утренние процедуры сюда повадились приходить бомжи, а потом в этой воде плескались дети. Сейчас края чаши фонтана подняли выше. Надеюсь, что подобных инцидентов больше не будет. Тем более что во дворе планируется установить видеонаблюдение, - рассказывает председатель дома Зиля Галимнуровна.

Сама она – один из первых его новоселов и многое здесь пережила. Здание должны были сдать в 1998 году, но из-за банкротства застройщика процедура затянулась. В итоге в 2000 году две семьи въехали в дом без газа, воды и электричества, так как больше негде было жить. Воду носили на себе, электропровод протягивали в форточку. Обили немало порогов чиновничьих кабинетов, чтобы многоэтажку наконец довели до ума и сдали в эксплуатацию. Несмотря на пережитые трудности, Зиля Галимнуровна сохраняет жизнелюбие и веру в лучшее. Хоть и находится на заслуженном отдыхе, у нее нет времени на праздное времяпрепровождение. Она одна воспитывает внучку, успевает ездить в собственный сад, где вырастила 150 сосен. Да еще следит за ходом капитального ремонта в доме: сейчас идет замена труб водоотведения и водоснабжения.

Она поддержала жильцов дома №38/3, которые настаивали, чтобы вдоль него сделали скверик, даже собирали подписи. Правда деревьев пока недостаточно, но им обещали подвезти крупномеры - придется досаживать. Особенно люди довольны новым освещением. Уже поменяли электроопоры, и в темное время суток очень светло. «Прямо белые ночи», - говорят они.

- Купили квартиру здесь два года назад. Теперь очень довольны переездом. Ведь будет где гулять с ребенком, двор станет очень красивым, - рассказала молодая мама Ольга, прогуливавшаяся с годовалой дочуркой. – Когда жить хорошо, то и люди добрее.

Альбина Зубарева.

Фото пресс-службы администрации района.