Новая жизнь двора

В этом году в программу комплексного благоустройства дворовых территорий «Башкирские дворики» вошли две территории.

В первой, которая объединяет четыре дома по улице Свободы, 51, 51/1, 53 и Димитрова, 242 работы по обустройстве двор движутся к концу.

- На днях здесь уложат второй слой асфальта, - говорит начальник ремонтной службы ОЖХ района Владимир Тептин. – Уже выполнен перенос 6 опор освещения, газоны засыпаны землей, монтируется детская площадка. Словом, 70 процентов работ выполнено.

Больше всех радуются переменам ребятишки. В семье председателя старшего по дому Димитрова, 242 Станислава Федорова растут трое детей.

13-летний Данил и 9-летняя Даша учатся в школе №71, а 4-летняя Варвара еще ходит в детский сад.

Старший из ребят занимается в военно-патриотическом клубе «Александр Невский» и играет в хоккей. Средняя дочь увлекается мотоспортом, выступает на багги. Не отстаёт от них и младшая. Варя – очень активный ребенок, и на новой детской площадке ей будет куда деть свою неуемную энергию.

- Мы объединись со «свободовцами», чтобы войти в программу, - рассказывает Федоров. – Нашему дому на 36 квартир около 60 лет, но старожилы не припомнят капитального ремонта придомовой территории. Раньше посреди двора красовалась большая сушилка для белья где-то 10 на 10 метров, из достопримечательностей: металлическая горка да скамейка, а после дождя – огромные лужи.

Теперь двор в кружении четырех домов не узнать. Есть, где парковать машины, появились газоны, раньше слитые с асфальтом. А в скором времени появится и спортивная площадка с резиновым безопасным покрытием. Будет, где не только детям, но и взрослым поразмяться.

Во втором дворе, куда вошли территории семи домов по улицам А. Невского, 35, 35/1, 37, 37/1, Свободы 27, 27/1 и переулка Кулибина, 4, сейчас ведется демонтаж и монтаж бортового камня, выполняется обсыпка щебнем и ПГС под расширение дороги. Предприятием «Уфагорсвет» проводится перенос 9-ти опор освещения.

Работы продолжаются. В обязательный перечень входит: ремонт асфальтового покрытия, новые парковочные места, детская площадка с безопасным резиновым покрытием, спортивная площадка, контейнерная площадка, озеленение, информационный стенд, наружное освещение, видеонаблюдение, малые архитектурные формы.

Саша БЕЛОВА.