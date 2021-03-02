Подъезд как образец порядка

В Башкортостане третий год реализуется программа комплексного ремонта подъездов: за это время в республике обновились более шести тысяч парадных. В Советском районе в 2021 году планируется привести в порядок 28 подъездов в 14 домах.

- Конечно, с радостью восприняли новость о том, что попали в программу. Писали обращения несколько лет: наш дом 1988 года, и подъезд давно требовал капремонта, - рассказывают жители девятиэтажки по Бакалинской, 60/2.

Мы проходим по этажам и видим, что здесь уже установили новые пластиковые окна, строители штукатурят стены и готовят их к покраске.

- С подрядчиками находимся в постоянном контакте, замечаний пока нет. Бригады работают слаженно, обещали завершить ремонт в течение двух месяцев, - говорит активист Рашида Исламова. - Самое главное, они прислушиваются к нашим пожеланиям. К примеру, просили их убирать за собой строительный мусор, что они и делают без напоминаний. С нашим старшим по дому договорились регулярно проходить по лестничным площадкам и осматривать ход работ.

Рашида Габдулловна переехала сюда в 2002 году и вместе с жителями принялась наводить порядок как в доме, так и во дворе.

- Расширили проезд между тремя домами, установили детскую площадку, разбили клумбу, обновили почтовые ящики, в прошлом году ремонтировали кровлю. Еще одно из новшеств – нынче заварили мусоропровод, - пояснила она.

Реализация программы по капремонту подъездов – на постоянном контроле у главы администрации Советского района Уфы Рустема Рахматуллина.

- Совместно с представителями подрядной организации, управляющей и обслуживающей компаниями проверили ход работ. Со старшими по домам и представителями Советов МКД обсудили текущиемоменты. Сейчас ремонт идет в 10 домах (20 подъездов), - подчеркнул Рустем Рахматуллин.

Особое внимание при осмотре подъездов комиссия уделяла качеству работ. Напомним, в число обязательных входят замена окон на пластиковые, обустройство входных групп, облицовка пола первого этажа плиткой, покраска стен, установка энергосберегающих светильников, замена почтовых ящиков.

На все работы подрядчики дают гарантию – пять лет, исключая случаи вандализма со стороны жителей. Подрядным организациям заплатят только после подписания акта приемки старшим по подъезду, представителями районной администрации, управляющей компании и «Регионального оператора».

Одноподъездный дом по Революционной, 96/1 принял участие в программе одним из первых в районе. Состояние лестничных площадок здесь было далеко не идеальным.

- Малосемейка 1975 «года рождения», 171 квартира, и этим все сказано. Цвет для стен выбрали на общем собрании - бирюзовый, получилось очень красиво. Также нам поменяли все межкоридорные двери, окна, у нас их много, как на лестничных площадках, так и на пожарных выходах, - рассказала старшая по дому Галина Матвеева.

Особенно жителям понравилось, что в длинных коридорах установили светильники с датчиками движения. Кардинально преобразилась и входная группа.

- Посмотрите, как все аккуратно: новая дверь и крыльцо, которое до ремонта было такое разваленное, что запросто можно было провалиться. Огромное спасибо подрядной организации – «Строй-Арсеналу», ребята-строители попались нам очень хорошие, ответственно подошли ко всем работам. Недавно тамбурная дверь скрипеть начала. Я позвонила - без разговоров приехали и подправили.

Но как выяснилось, не все готовы бережно относиться к ремонту в подъезде: был случай, когда неизвестные изрисовали стены красным баллончиком.

- Я как увидела, прям заплакала, ведь столько трудов вложили. К счастью, строители оставили мне остатки краски, удалось все замазать, - эмоционально рассказывает Галина Ивановна.

Она живет в этом доме с 1984 года и вспоминает, что тогда он носил гордое звание «Дом образцового содержания»: такая табличка красовалась на фасаде, а в подъезде царили идеальная чистота и порядок. И сегодня она надеется, что общими усилиями удастся вернуть это звание.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Корзинка:

Программа комплексного ремонта подъездов реализуется с 2019 года, инициирована главой региона Радием Хабировым. Она финансируется из республиканского и муниципальных бюджетов, средства собственников, собранные на капремонт, в ее реализации не участвуют. Программа рассчитана на шесть лет с охватом всех подлежащих ремонту подъездов.