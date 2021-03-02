Вкусно и полезно?

Чем кормят детей вне дома, полезна ли еда? Чтобы узнать это, в столовой школы №121 собрались папы и мамы. В дегустации школьного питания приняли участие и представители профильных министерств и администрации Уфы.

Было представлено обычное меню, куда входят супы, каши, котлеты, салаты и такие составляющие здорового питания как йогурт, фрукты, запеканки.

- Взяла котлету, омлет и салат. Мне понравилась еда тем, что нежирная и без лишней соли, - поделилась мама одиннадцатиклассника Анна Семенникова. - Температура пищи комфортная, хотя мой сын жаловался на то, что блюда не всегда горячие.

- Приглашение на дегустацию было в чате класса, - говорит Наталья Иванова. - Я специально взяла куриную котлету и даже не ожидала, что она окажется сочной и вкусной. А вообще не люблю курицу, поскольку у меня свои предпочтения по меню. Сколько родителей, столько и мнений: трудно угодить каждому.

Папа Ивана Максимова считает, что многое зависит от гастрономических предпочтений, сложившихся в семье. Одних приучили к супам и салатам, других – к пельменям и бургерам.

- Мы предлагаем разнообразное меню 10-дневного цикла, в течение которого блюда не повторяются, - рассказал директор Центра детского диетического питания Владимир Смирнов. - Основной упор делается на соблюдение санитарных правил, которые регламентируют, что питание должно быть сбалансированным и полезным. Мы не применяем специй и острых приправ, а также жарку. Блюда готовятся из 80 процентов продуктов местного производителя, остальное - российское.

По словам министра образования и науки РБ Айбулата Хажина, такие дегустации предполагается делать постоянно, чтобы дать родителям возможность не только попробовать школьные обеды, но и наладить диалог с теми, кто за них отвечает.

- У нас проходят еженедельные онлайн-совещания, где на федеральном уровне рассматриваются жалобы, - заметил он. – Башкортостан не фигурирует в данных сводках ни по качеству, ни по температурному режиму блюд. Есть лишь отдельные замечания. Каждый случай мы рассматриваем досконально, чтобы подобные ситуации не повторялись.

После дегустации почетные гости собрались с родителями, чтобы обсудить актуальные вопросы организации и качества школьного питания. Министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев подчеркнул, что детская еда прежде всего должна быть безопасной и полезной, соответствовать всем необходимым нормам и требованиям, а только потом - вкусной.

– Родительский контроль над качеством питания должны осуществлять члены бракеражных комиссий, которые должны быть избраны и утверждены на родительском собрании, - отметил он. - В частности, они смогут фотографировать и сравнивать блюда, представленные в меню на школьном сайте и фактически поданные.

Также можно провести голосование пап и мам, по итогам которого члены общегородского родительского комитета смогут утвердить итоговое меню.

В дополнение к сказанному заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова предложила запустить акцию по мониторингу питания учащимися в столовых для последующей корректировки меню:

– Будем фотографировать столы после приема пищи учащимися и анализировать популярность того или иного блюда.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.