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С понедельника до 25 сентября транспорт не сможет ездить по улице Города Галле

Автор: cmanager от 8-09-2020, 09:34

С понедельника до 25 сентября транспорт не сможет ездить по улице Города Галле С понедельника до 25 сентября транспорт не сможет ездить по  улице Города Галле — от Комсомольской до проспекта Октября. Этот участок полностью закроют, чтобы проложить ливневую канализацию.

Напомним, что капитальный ремонт объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начался он в июле. На данный момент завершено переустройство коммуникаций, водопровода. Они, в свою очередь, уже подсоединены к инженерным сетям улицы Комсомольской.

По сообщению заместителя руководителя компании «Потенциал» Эдуарда Остапчука, ремонт ведется с опережением графика.

Срок завершения согласно заключенному контракту – 15 октября 2021 года. Однако подрядная организация приложит все усилия для того, чтобы запустить движение автотранспорта по всем полосам уже в текущем году. В следующем году после завершения отопительного сезона приступят к переустройству теплотрассы. Кстати, несмотря на масштабный ремонт, все зеленые насаждения будут сохранены.

- Сейчас у нас еще предстоят сложные работы, будем осуществлять врезку во все коммуникации. Возможно, будет ограничено движение по одной полосе по проспекту Октября, – отметил представитель подрядной организации. – Заранее горожан просим извинения за доставленные временные неудобства.

Согласно проекту данный участок дороги расширится до шести полос. Также здесь будет модернизировано наружное освещение, появятся новые перильные ограждения и дорожные знаки, переустроят два светофора, по завершении работ нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком. Словом, будут предприняты все меры, чтобы дорожное движение стало безопаснее.

Алина Дмитриева.

Фото Риты Ишниязовой.

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Категория: Вторник

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