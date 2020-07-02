Стройка под присмотром

Экскаваторы и тракторы заехали сюда месяц назад, сегодня территория полностью находится во власти строителей. На всей площади демонтировали старые бордюры, завезли новые, готовят грунт под парковки, специалисты предприятия «Уфагорсвет» устанавливают опоры освещения.

Как реализуется программа «Башкирские дворики» на улице Губайдуллина в ходе рабочей поездки, проверил первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов.

Сам по себе этот квартал тихий и спокойный, особо ничем не примечательный. Многоэтажки, возведенные в 90-е похожи друг на друга, разве что из-за особенностей рельефа одни расположены выше, другие – ниже. Но неровная местность, со стороны кажущаяся неординарной, для местных жителей является большим недостатком, нередко приводящим к подтоплениям. По весне во время таяния снега и проливных дождей вода со всех склонов ручьем стекает в низину.

По состоянию асфальтового покрытия сами можете догадаться, что здесь происходит. На хоккейной площадке образовался ил, из-за скапливающейся жижи летом она практически пустует. А вот зимой это очень популярное место, где собираются ребята со всей округи. Надеемся, что благодаря республиканской программе благоустройства проблема решится, - говорит житель дома № 21/3 по улице Губайдуллина Оксана Комарова.

Еще один проблемный момент, на который во время беседы с Салаватом Хусаиновым обратили внимание активисты: зимой наметает сугробы на склоне, ведущем к хоккейной коробке и они становятся опасными для пользования.

– Во время сильных снегопадов дворник не успевает их убирать. Во избежание несчастных случаев необходимо сделать навес из сотового поликарбоната, перила и освещение, – отметил представитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Советского района Венер Курбанов.

– Не поздно ли вносить коррективы?

– Нет. Мы для того и совершаем выезды, чтобы посмотреть, что можно еще поправить и скорректировать, – отметил Салават Сахиевич и дал поручения представителям подрядной организации и структурных подразделений городской администрации, попросив обратить особое внимание на проблему водоотведения.

– Ливневую сеть придется восстанавливать. Этот вопрос будет решаться. В смету она, к сожалению, не заложена. Где-то приведем в надлежащее состояние существующую, частично проложим новую, – сказал первый вице-мэр. Также он обратил внимание подрядчиков на необходимость соблюдения сроков ремонта и применения материалов высокого качества.

Для удобства жителей во дворе планируется оборудовать дополнительные парковочные места. Уже уложили щебень, осталось выложить слои песка и асфальтобетона. Полностью обновленный двор жители получат к 1 сентября.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Корзинка:

Во дворе домов №№ 21/2, 21/3, 25/2, 25/3 по улице Губайдуллина отремонтируют асфальтовое покрытие проездов, тротуаров, пешеходных дорожек площадью более 9 тысяч, обустроят газон площади на 2,3 тысячи квадратных метров, посадят деревья-крупномеры и кустарники. Построят новый детский игровой и турниковый комплексы с травмобезопасными покрытиями, а также универсальную спортивную площадку, где можно будет играть в хоккей и баскетбол. Также установят 18 опор освещения, 8 камер видеонаблюдения, новые скамейки и урны.