Человек на своем месте

На базе УЖХ района состоялся заключительный этап районного конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства».



Он собрал специалистов из восьми ЖЭУ, к которым в этом году присоединились специалисты из аварийной службы. Состязания выявили лучших среди сварщиков, электриков, слесарей, кровельщиков, плотников, трактористов, дворников. Основными критериями были скорость и точность.

На первом задании участники вспоминали теорию, во втором – дворники демонстрировали мастерство. На придомовой территории МКД №127 по улице Интернациональной, ставшей на время конкурсной площадкой, они косили траву, стригли кустарники.



- Соревнование - один из важнейших аспектов мотивации работников к повышению эффективности, качества, престижности рабочих профессий. Опыт, который приобретается в процессе выполнения заданий, общение с коллегами, несомненно, положительно сказывается на их дальнейшей работе, - говорит специалист по охране труда УЖХ района Рита Субханкулова.

Электрогазосварщики состязались в выполнении наиболее качественного шва при сварке 2-х участков труб с последующим испытанием на герметичность. Кровельщики – в устройстве кровли и примыкания из наплавляемого рулонного материала. Плотники изготавливали приставную лестницу, так необходимую в любом хозяйстве. Слесари-сантехники соревновались в сборке водомерного узла, а электромонтеры собирали этажный щит.

Один из победителей – тракторист Азамат Абушахмин работает в ЖЭУ с 1994 года. За весь свой стаж он поменял всего два трактора, что говорит об особом отношении к своему железному напарнику.

- В конкурсе участвую в третий раз. В 2015 году занял первое место по городу, а в 2017-м - второе. И сейчас вернул себе лидерство, несмотря на то, что коллеги показали хорошую работу. Все мы достойны первого места, - считает конкурсант.

Мария АПКАРИМОВА.

Корзинка

Победителями стали:

- Слесарь-сантехник Галимов А.С. (ЖЭУ №30);

- Сварщик Емельянов Д.Ю. (ЖЭУ №73);

- Электромонтер Трефилов А.Г. (ЖЭУ №67);

- Плотник Мустафин Р.Ф. (ЖЭУ №65);

- Кровельщик Шмпуль М.С. (ЖЭУ №29);

- Дворник Аминев Р.Г. (ЖЭУ №47);

- Тракторист Абушахмин А.М. (ЖЭУ №25).