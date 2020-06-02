Новые дворы на радость жителям

На территории, ограниченной домами по улице Таллиннской (№№ 21, 21а, 21б, 23, 23а и 23б), с утра многолюдно. Здесь рабочие приступили к благоустройству в рамках реализации проекта «Башкирские дворики», а жители до сих пор не могут поверить, что наконец-то в их дворе станет комфортно.

- Для начала необходимы подготовительные работы, чем мы занимаемся уже не первый день. Например, ранее была детская площадка - ее уже разобрали, сейчас убираем высохшие деревья, , - говорит директор ЖЭУ №32 Мавлют Мустафин.

За эту территорию и расположенные на ней дома он отвечает почти пять лет. Надо сказать, что жители говорят о нем как об отзывчивом, приветливом, знающем свое дело человеке, а сотрудники ценят как справедливого руководителя. Это подтверждается и делами: например, на его участке трудятся специалисты, которые занимали призовые места в городском конкурсе «Лучший по профессии». Один из дворов, которые ремонтировали в прошлом году, также относится к ЖЭУ №32.

- Просто у меня жители такие: откликаются на каждое обращение, любое начинание поддерживают, - говорит Мустафин.

Действительно, когда в администрации обсуждали, кто готов вложиться в проект, председатель МКД №21 по Таллинской Александр Скакалин одним из первых заинтересовался условиями.

Главный критерий программы - участие в финансировании проекта. По этой причине, когда Александр Михайлович предложил соседям подумать над предложением, большинство отнеслись к затее скептически. Но ему удалось объяснить, что 99% ремонта оплатят из бюджета региона и района, и всего лишь 1% будет взиматься с жителей.

- С теми, кто проигнорировал собрания, говорил отдельно. Когда не удавалось найти компромисса с первого раза, обращался во второй, третий раз, - говорит председатель.

Проведя несколько собраний, он в конце концов принес в местное Управление жилищного хозяйства все протоколы, после чего их передали в городскую администрацию на рассмотрение комиссии. И сегодня наступил долгожданный день - во двор заехала техника.

- Несколько лет назад за счет собственных средств жителей была установлена новая детская площадка. Но ее сохранение не подходило под условия программы, и пришлось демонтировать. Чтобы сооружение не пропало даром, на общем собрании жителей решили передать ее кому-нибудь. И нашлась такая школа в Чекмагушевском районе, в селе Аминево, куда вчера и отвезли, - рассказывает Александр Михайлович.

Во дворе предстоит замена опор освещения, урн, скамеек, обновится асфальтовое покрытие на тротуарах и проезжей части, появятся новые парковочные места, видеонаблюдение. На общей площади почти 750 кв. м. появятся детские, спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, турниковый комплекс. Общая стоимость работ составляет более 39 млн. рублей.

- Подрядчик не местный, работает в непривычном для нас режиме. Если в прошлый раз мы заранее обсудили всю стоимость и составили смету, то нынешний пока еще не предоставил точных данных. Но, насколько я знаю, на других объектах «Башкирская строительная компания №1» хорошо зарекомендовала, и мы надеемся, что к 15 августа (таков срок сдачи первого этапа реконструкции) все работы завершатся, - говорит ведущий инженер отдела капитального ремонта УЖХ Демского района Люзия Гинятуллина.

- Конечно, будут назначены кураторы из администрации района и из УЖХ, но так как нашим главным заказчиком являются жители, все работы необходимо согласовывать с ними и принимать только с их согласия. Им здесь жить, им пользоваться этими благами, поэтому основное пожелание подрядчику - работать в тандеме со старшими по дому, жителями, - сказал глава администрации района Айдар Базгудинов.

Всего в Уфе в этом году планируется благоустроить 35 дворов для жителей 169 многоэтажек. Для сравнения: в прошлом году отремонтировали 85 дворов, а комфортное и современное пространство для отдыха получили жильцы 145 домов.

Алина ГАРИПОВА.

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