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Зеленые легкие города - несмотря ни на что

Автор: cmanager от 5-05-2020, 23:24

Зеленые легкие города - несмотря ни на чтоВ конце апреля стартовала республиканская акция «Зеленая Башкирия», не остался в стороне и наш район: вторую неделю подряд продолжается кампания по озеленению. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в посадке деревьев не смогли принять участие горожане - вышли только сотрудники администрации, Управления жилищного хозяйства и коммунальных служб района.

В рамках Республиканского экологического проекта «Зеленая Башкирия» и Международной акции «Сад памяти» была посажена «Аллея памяти», где появились тридцать две липы, а всего в этом году зеленый фонд Демы пополнили более 130 деревьев. Это число планируется довести до пятисот.

Под высадку зеленых насаждений определено восемь участков: это улицы Правды, Ухтомского и Новгородская. Посадочный материал по большей части предоставлен МБУ «Горзеленхоз», также немалое содействие в озеленении оказывает «Первая ландшафтная компания».

...Одна из площадок по высадке крупномеров развернулась между домами №28 и №139 по улице Якуба Коласа.

- Всего пару десятков лет назад на этом месте был пустырь, а сейчас развился целый микрорайон: дома, аптеки, магазины, начали строительство детского сада, планируется школа. Можно сказать, что Дема растет не по годам, а по месяцам. Но, заботясь об инфраструктуре, не стоит забывать и об озеленении. Осенью с помощью всероссийского экологического движения «Зеленые 3000» недалеко отсюда было посажено более пятидесяти деревьев-трехлеток, теперь настала очередь крупномеров, - говорит начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации района Руслан Фахуртдинов.

На месте посадки с раннего утра ждут техника с саженцами, цистерна с водой, мешки с удобрением. Двухметровые саженцы хвойных крупномеров привезли сюда с утра из села Кушнаренково, где у находится питомник «Горзеленхоза».

Кстати, выбрать место будущей аллеи не так просто: его нужно  согласовать со всеми ресурсными организациями. БашРТС, МУП «Уфаводоканал» и УГЭС дали свое добро, и работа закипела.

Дежурный по субботнику мастер участка МБУ «Горзеленхоз» Айдар Низамиев уже выкопал лунку и ловко пристраивает в нее молодое деревце. Так как городская почва небогата минералами, предварительно он удобряет ее и опрокидывает ведро воды.

- С себя надо начинать: если жители увидят, что мы, не покладая рук и не зная выходных, трудимся во благо района - возможно, они и относиться к нашему труду будут бережнее, - беспокоится он о новых насаждениях. - Чтобы деревья прижились хорошо, необходимо соблюдать полярность. Видите красные флажки на них? Когда выкапывали, их привязывали с южной стороны. Значит, и здесь деревья должны быть посажены флажками на юг.

По статистике, причина «неприживаемости» восьми из десяти саженцев кроется в неправильном уходе за ними в первый год после посадки. Из-за повышения температуры воздуха, которая с каждым днем становится все выше и выше, отделением коммунального хозяйства администрации района был организован дополнительный полив молодых насаждений в парках, скверах и на улицах. Для этого задействовали поливомоечные машины и тракторы, оснащенные специальным оборудованием.

О том, как был организован уход за молодыми саженцами в длительные выходные, нам рассказал директор Службы по благоустройству района Раушан Даянов.

- Дерево оторвано от родной почвы, где росло несколько лет. Пересадка - большой стресс для него, и мы должны обеспечить ему максимальный комфорт на новом месте, - говорит он.

Если взрослые и прижившиеся деревья легко переносят засушливые периоды до 3-4 недель, то молодые саженцы требуют более внимательного отношения к поливу. Долгое отсутствие влаги может привести к гибели растений, потому необходимо активно поливать их в течение первого года пересадки. Также, чтобы не вызвать загнивания поверхностной корневой системы, необходимо мульчировать землю корой, стружками или опилками хвойных пород, что помогает спасти деревца от быстрой потери влаги и улучшает почвенные характеристики.

- Помимо регулярного полива, молодым саженцем необходима подкормка - как под корень, так и опрыскиванием, - говорит Раушан Маквиевич.

Для лучшей приживаемости в почву пересаженных растений необходимо вносить стимуляторы роста и корнеобразующие удобрения. Ветки полезно опрыскивать стимулирующими жизнедеятельность препаратами – такими, как железо, магний.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.

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Корзинка:

Кроме посадки деревьев Служба по благоустройству района занята уборкой смета, подбором мусора, ремонтом и покраской ограждений и мойкой проезжих частей, очисткой тротуаров. По улицам курсируют поливомоечные машины. За вчерашний день самосвалы вывезли 80 кубометров мусора и 28 кубометров смета.
Дорожные рабочие продолжили ямочный ремонт. Сейчас работы по ликвидации ям ведутся на улице М. Джалиля. За вчерашний день мелкозернистым асфальтом дорожниками было отремонтировано 90 кв. метров дорожного полотна.

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Категория: Вторник

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