Подснежники под эгидой ЮНЕСКО

Башкирская воскресная школа «Умырзая» работает на базе башкирского лицея №48. Сегодня в ней учатся 150 детей, среди которых есть русские, татары, чуваши.

Один из основных предметов - башкирский фольклор. Через легенды и сказки, пословицы и поговорки можно узнать душу народа.

- В последнее время родителей, желающих, чтобы их дети знали культуру и традиции родного края, становится больше, - говорит педагог Гульгена Ахмерова. - Мы не ставим отметок, а основной формой преподавания является неформальное общение. Ребята с удовольствием разучивают песни, танцуют, знакомятся с устным народным творчеством, учатся играть на народных инструментах. Песни на родном языке формируют художественный вкус, обогащают речь эпитетами, поэтическими оборотами.

При школе открыт клуб ЮНЕСКО, воспитанники которого принимают участие в проектах этой международной организации, уделяющей большое внимание сохранению языкового многообразия, культуре народов мира.

- Язык - не только средство общения: он еще и хранитель культуры, традиций и мудрости многих поколений. Сквозь его призму человек смотрит на мир. Каждый язык дает возможность взглянуть на него новым взглядом, - говорит директор Марфуга Мустафина.

Стало уже традицией ежегодно проводить фестиваль родных языков, в котором принимают участие ученики школ, гимназий и лицеев.

Воспитанники Гульгены Ишбулдовны шестиклассники Рустам Рафгутдинов и Азалия Хусаинова известны все республике. Они - ведущие студии «Тамыр» на БСТ, а также озвучивают мультфильмы на башкирском.

По стопам своего учителя пошла Айгиза Файзуллина. Сегодня она учится в педучилище, но школу не забывает: участвует во всех мероприятиях, исполняет народные танцы.

- Моя главная задача - чтобы ребята впитали уважение к обычаям, традициям, истории, языку и культуре разных народов, - говорит Ахмерова. - А объединяет их любовь к общей родине - Башкортостану.

Еще одно интересное направление работы «Умырзая» - театр. Педагог дополнительного образования Шакир Кульсарин проводит с ребятами занятия по актерскому мастерству. Они проходят не только по воскресеньям: юные актеры спешат на репетиции пять раз в неделю.

- Мы ставили спектакли по творчеству Мустая Карима, эпосу «Урал-батыр», произведениям других авторов, - рассказывает он. - В постановках участвуют дети разных национальностей, поэтому одни спектакли идут на русском языке, другие - на башкирском.

Шакир Зиннурович уверен, что через театр ребята знакомятся с обычаями и традициями башкир.

- Когда ребенок вживается в роль, он проникается мироощущением народа, - говорит он, - что позволяет ему с интересом и любовью изучать историю и культуру республики.

Ученики Кульсарина Данил Байбулатов и Ильназ Кильмухаметов стали победители конкурсов чтецов «Вдохновение» и «Урал- батыр».

Залифа Зайнуллина руководит танцевальным ансамблем «Гульдар», в котором занимаются около 30 детей.

- Основа нашего репертуара - башкирские народные танцы, - рассказывает она, - но ребята с удовольствием разучивают и исполняют русские, татарские, мордовские.

«Гульдаровцы» выступают не только на всех мероприятиях лицея №48, но и принимают участие в районных праздниках, занимают призовые места на городских и республиканских конкурсах. Один из последних - республиканский молодежный фестиваль «Азамат-2019», где ансамбль стал призером.

В воскресной школе часто проходят встречи с известными деятелями культуры и литературы. Вместе с педагогами дети ходят в музеи, на концерты ансамбля имени Файзи Гаскарова, в Театр оперы и балета, совершают экскурсии по достопримечательностям столицы. Также ребята участвуют в научно-практических конференциях, занимают призовые места.

«Умырзая» в переводе с башкирского означает «подснежник». Этот первый цветок, который радует нас после долгой зимы, - символ весны, возрождения. И та деятельность, которую ведут здесь педагоги вместе со своими воспитанниками, как нельзя лучше отражает скрытый смысл этого слова.

Светлана ЯНОВА.