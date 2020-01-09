Стоматолога не бойся!

Теперь ребята из школы №129 могут лечить зубы не выходя из стен учебного заведения. В рамках республиканского образовательного проекта «Взлетай!» здесь открылся стоматологический кабинет.

Модуль «Здоровая улыбка» стал третьим в районе и 64-м по Башкортостану. Сделан ремонт в кабинете и закуплено самое современное оборудование. Во всех 64 учебных заведениях – единый стиль.

Обслуживать школьников будут медики из детской стоматологической поликлиники №7.

- Мы предоставляем только свой инструментарий и оформляем документацию на лицензионную деятельность, - говорит заведующая лечебным отделением №1 ДСП Елена Армизонова. - Профилактический осмотр проводится всем детям, а вот для лечения необходимо добровольное согласие родителей (до 15 лет) или самого ребенка.

Затем стоматологи Лена Тукаева и Маргарита Гарипова составляют списки ребят, которым требуется лечение и назначают время. Кабинет работает с 8 до 14 часов.

- Родители в наше время много работают, - говорит Лена Равильевна, - поэтому мы, по сути, освобождаем их от похода вместе с ребенком на прием. Правда, лечим только легкие формы кариеса, с трудными случаями лучше обратиться в стоматологическую клинику.

Первой на профилактический осмотр пришла третьеклассница Полина.

- К сожалению, у наших детей есть кариес, что связано прежде всего с тем, что они едят много сладкого и неправильно ухаживают за полостью рта. Поэтому наша задача - в доступной форме рассказать ребятам, как надо чистить зубы, - говорит - Маргарита Ильгисовна. – Надеемся, что после наших встреч у школьников исчезнет страх перед стоматологом и они охотно будут приходить к нам на прием.

Светлана ЯНОВА.

Фото Юлии МАКСЮТОВОЙ.