Ура! Каникулы

- так поется в веселой песенке, и, правда, сейчас можно загорать, купаться, играть, а еще учиться и узнавать новое. Как это происходит в детском лагере «Дружный», что расположен возле села Михайловка. Здесь отдыхает много ребят из Кировского района. А смена под названием «Радуга талантов» не дает никому скучать.…В 7.00 - подъем, потом зарядка, в 8.00 – завтрак, затем занятия в кружках и секциях, а после обеда и тихого часа - увлекательные игры, конкурсы и дискотека.….Вместе с вожатыми ребята проходят своеобразные «испытания», проявляя себя то в танцевальной, то в вокальной деятельности. А также рисуют, занимаются интеллектуальными играми и, конечно, не забывают про спорт. Здесь всегда проходят свои «олимпийские игры». В почете – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика.- Нам здесь очень нравится, - говорят подростки. - В этой смене очень активные и любознательные ребята, с удовольствием общаемся, стремятся проявить себя, пополнить свои знания, расширить кругозор.За лето в лагере отдохнут 375 подростков. Сейчас здесь 125 мальчишек и девчонок. Питание четырехразовое, помимо разнообразных горячих блюд в меню обязательно входят овощи, фрукты и соки.В лагере созданы хорошие условия, чтобы укрепить свое здоровье – на зеленой лужайке, окруженной деревьями, удобные стационарные корпуса, столовая, баня, есть спортивная площадка, турники, дорожки, крытая терраса со сценой, где проходят конкурсы, концерты. Каждый день смены ребят ждет что-то необычное.Дождик в июне - частый гость, и тогда мероприятия проходят в корпусе, вожатые заскучать ребятам не дают - проводят викторины, конкурсы и различные состязания.…Интересно проходят июньские дни и в подростковых клубах Объединения «Йэшлек», где активно работают детские площадки. Ребята посещают кружки, спортивные секции, готовятся к концертам, выезжают с экскурсиями к природным достопримечательностям нашего края, играют в подвижные игры на свежем воздухе, посещают детские центры развлечений в Уфе.В летний период силами педагогов подростковых клубов будет организованы 16 однодневных и 13 многодневных походов для 280 ребят.Светлана СВЕТИНА.Фото Валерия ШАХОВА