Выбор делают собственники

Работы ведутся ежедневно. Строители заняты в 17 домах, три объекта по адресам: Интернациональная, 125/1, 125/2 и 133 уже находятся на стадии сдачи.- Ремонт осуществляют две генподрядные организации – ООО «Стройресурс» и ООО «Промтехстрой». Больше всего работы в двухэтажках микрорайона Шакша. Дома построены давно, поэтому требуют замены окон, входных и тамбурных дверей, покраски стен и укладки плитки на первом этаже, установки светильников, - рассказала о ходе работВ среднем на один подъезд из бюджета выделяется 320 тысяч рублей. На все виды проведенных работ подрядные организации дают гарантию сроком в 3 года. Списки на 2020 год будут сформированы этим летом. Два основных критерия для участия в программе: ремонт не проводился в течение последних пяти лет и техническое состояние подъезда в целом.- Есть обязательные виды работ, которые финансируются при государственной или республиканской поддержке. На выбор собственников цвет и вид окраски – либо масляная краска, либо декоративная штукатурка, - сообщил- Как все поменялось! Посмотрите, у нас новые перила из массива, цветовая гамма – бирюзовый цвет. Все провода закрыли. Вообще подъезд стал прекрасен. Будто в новый дом заходишь, - поделилась впечатлениямиРаботы в доме №70/1 по улице Первомайской близятся к завершению. Четырехподъездник построен в 1963 году. Ремонта здесь не было лет десять. А три года назад во втором произошел пожар. С тех пор с 3 по 5 этаж стены были в копоти.- Сейчас стены светлые. Остались небольшие недоделки, но в целом все готово. Хорошо, что вовремя узнала о программе, обратилась в ЖЭУ, - рассказалаДо конца срока реализации Республиканской программы комплексного ремонта подъездов до 2024 года (включительно) на территории района планируется отремонтировать подъезды, включенные в перечень и нуждающиеся в ремонте.В подъездах дома №70/1 по Первомайской дело осталось за малым.