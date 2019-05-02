Выбор делают собственники

Продолжается реализация республиканской программы капитального ремонта подъездов многоквартирных домов.
Работы ведутся ежедневно. Строители заняты в 17 домах, три объекта по адресам: Интернациональная, 125/1, 125/2 и 133 уже находятся на стадии сдачи.
- Ремонт осуществляют две генподрядные организации – ООО «Стройресурс» и ООО «Промтехстрой». Больше всего работы в двухэтажках микрорайона Шакша. Дома построены давно, поэтому требуют замены окон, входных и тамбурных дверей, покраски стен и укладки плитки на первом этаже, установки светильников, - рассказала о ходе работ ведущий инженер производственно-технического отдела УЖХ Калининского района Ольга Авдеева.
В среднем на один подъезд из бюджета выделяется 320 тысяч рублей. На все виды проведенных работ подрядные организации дают гарантию сроком в 3 года. Списки на 2020 год будут сформированы этим летом. Два основных критерия для участия в программе: ремонт не проводился в течение последних пяти лет и техническое состояние подъезда в целом.
- Есть обязательные виды работ, которые финансируются при государственной или республиканской поддержке. На выбор собственников цвет и вид окраски – либо масляная краска, либо декоративная штукатурка, - сообщил начальник отдела Фонда капитального ремонта Олег Койда.
- Как все поменялось! Посмотрите, у нас новые перила из массива, цветовая гамма – бирюзовый цвет. Все провода закрыли. Вообще подъезд стал прекрасен. Будто в новый дом заходишь, - поделилась впечатлениями председатель домкома по Интернациональной, 125/1 Татьяна Абрамова.
Работы в доме №70/1 по улице Первомайской близятся к завершению. Четырехподъездник построен в 1963 году. Ремонта здесь не было лет десять. А три года назад во втором произошел пожар. С тех пор с 3 по 5 этаж стены были в копоти.
- Сейчас стены светлые. Остались небольшие недоделки, но в целом все готово. Хорошо, что вовремя узнала о программе, обратилась в ЖЭУ, - рассказала старшая по дому Альбина Захарчук.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка
До конца срока реализации Республиканской программы комплексного ремонта подъездов до 2024 года (включительно) на территории района планируется отремонтировать подъезды, включенные в перечень и нуждающиеся в ремонте.
Подпись к фото: В подъездах дома №70/1 по Первомайской дело осталось за малым.