ФАП встречает пациентов

Жители Мокроусово теперь будут посещать обновленный, теплый, уютный ФАП, отвечающий всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектованный необходимыми инструментами и оборудованием. Есть фельдшерский кабинет, смотровая, процедурная, словом, созданы все условия для комфортного обслуживания сельчан. Они смогут, не выезжая, проверить состояние своего здоровья и получить необходимые медицинские услуги. Действительно, не поедешь ведь в город делать уколы или перевязку? Жители Мокроусово, как и других отдаленных населенных пунктов района прикреплены к поликлинике №1, расположенной по адресу: улица Цюрупы, 4. Но если нет возможности выехать, то необходимую помощь получат в ФАПе. Раньше он тоже действовал, но пришел в неприглядное состояние. Дело сдвинулось после того, как врио главы республики уделил особое внимание медицинским учреждениям такого типа и потребовал привести их в порядок. В конце 2018 года закипела работа: провели монтаж трубопровода холодного и горячего водоснабжения, привели в порядок систему водоотведения, произвели электромонтажные работы, косметический ремонт во всех помещениях, реставрировали входную группу.
- Сельские ФАПы должны выглядеть как современные медицинские учреждения, - прокомментировал событие главный врач поликлиники №1 Динар Валиуллин.
В феврале двери обновленного ФАПа откроются для пациентов.
Корзина.
Деревня известна с 1782 года. Изначально она называлась Степановкой. Населенный пункт включен в состав Искинского сельсовета и входит в границы Уфы, относится к Кировскому району. Находится у ветки Куйбышевской железной дороги, а также в 300 метрах от автодороги Уфа — Оренбург. Здесь расположена железнодорожная станция Уршак. С севера граничит с поселком Геофизиков. У ее восточной границы расположено озеро.
Светлана СВЕТИНА.