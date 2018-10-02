Наш на все 100!

20 октября Уфа отметила 99-й день рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
- У каждого из нас свое личное отношение к жизни и творчеству поэта. У каждого из нас в сердце свой Мустай Карим, - отметил в своем обращении врио главы республики Радий Хабиров. - Мне он особенно дорог. Так сложилось, что я имел счастье жить рядом с ним, работать с ним, быть с ним в доверительных, настоящих, я бы сказал, мужских отношениях. Мне посчастливилось общаться с ним, слушать его размышления о том, что такое хорошо и что такое плохо, о любимом народе. Я хорошо знаю все его переживания. Во все времена Мостай агай был со своим народом. Это был на самом деле бесстрашный человек, при этом – невероятно интеллигентный и деликатный. Наверное, настоящие сильные люди и бывают такими.
– Папы давно нет с нами, но мы с вами все ближе к нему, и он объединяет нас – его близких, друзей, почитателей его таланта. Спасибо вам всем за любовь к Мустаю Кариму, – сказала дочь народного поэта Альфия Каримова. – С сегодняшнего дня начинается столетний год со дня его рождения.
На торжественной церемонии была зачитана телеграмма, которую направил министр культуры России Владимир Мединский. Он отмечает, что имя Мустая Карима «навсегда вписано в историю культуры нашей страны, а произведения вошли в золотой фонд отечественной литературы, принеся автору всеобщее признание и уважение».
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что в Минске готовится к печати книга Мустая Карима в переводе на белорусский язык. Помнят и чтят поэта и в Кыргызстане. По словам советника при ректорате Кыргызского национального университета Калнура Ормушева, завершен перевод на киргизский язык повести Мустая Карима «Радость нашего дома».
– Есть личности, которые представляют свою нацию, свой народ, свою республику. И таким человеком был Мустай Карим. Он представлял народ большой страны – Советского Союза, – сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюль оглы. – Хочу пожелать вашей республике процветания, успехов, всего самого доброго и чтобы мы встретились на 100-летии выдающегося сына башкирского народа.
- Памятник был бы не таким, если бы не совместная работа с Альфией Мустаевной и Тимербулатом Олеговичем. Все эти образы, которые можно увидеть около народного поэта - совместные идеи, поэтому называю памятник коллективным творчеством, - вспомнил автор скульптуры, народный художник РФ Андрей Ковальчук.
- Это один из лучших памятников поэту России, - считает народный поэт Татарстана Ренат Харисов. - В бронзе воплощено все его творчество и даже отдельные произведения. Я общался с ним долгие годы, Мустафа Сафич был для меня учителем с большой буквы, наставником. Он всегда меня понимал, давал мудрые советы. Мне кажется, он и сейчас стоит бронзовый и слышит нас, а мудрые наставления можно найти в его произведениях.
Гранты для талантов
Праздничные мероприятия переместились в Башкирский государственный университет. Здесь на факультете башкирской филологии и журналистики, который когда-то окончил и сам поэт, состоялось вручение почетных грамот и ежегодных грантов Фонда имени Мустая Карима, которыми удостаивают студентов и аспирантов за вклад в изучение творчества башкирских писателей.
- Отрадно, что молодые ученые и студенты, которые получают гранты Фонда, остаются в нашей орбите, работают совместно с нами. Интеллектуальный труд, проводимый студентами и преподавателями БГУ, вызывает восхищение и вселяет надежду в будущее. Следующий год особенный - юбилейный. Не скажу, что обладателями грантов станут 100 студентов и ученых в честь 100 летнего юбилея, но круг талантливых и ценнейших для нас людей нам бы хотелось существенно расширить. Наша главная задача: оставить в них мощный творческий заряд, - отметил учредитель Фонда Тимербулат Каримов.
В этом году его обладательницей стала студентка третьего курса факультета башкирской филологии и журналистики Диана Вакилова. Девушка призналась, что награда стала для нее неожиданной.
- В университете мне представилась возможность изучить творчество народного поэта Башкортостана с научной точки зрения, я уже выпустила несколько статей, в которых проанализировала некоторые произведения Мустафы Сафича. На полученный грант я планирую написать еще несколько исследовательских работ и на их основе выпустить книгу, - поделилась планами на будущее Диана.
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Зиля БАДРИЕВА, Мария АПКАРИМОВА.
Фото Валерия Шахова, Риты Ишниязовой.