И вновь «Шаляпинские вечера»…

Нынешний юбилейный театральный сезон богат на события, а начался он с Международного фестиваля оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе».
Любителей оперы ждут встречи со спектаклями «Риголетто», «Кармен», вчера зрители с восторгом встретили недавнюю премьеру «Царская невеста», а открыла фестиваль опера Шарля Гуно «Фауст».
В фестивале немало звездных имен. В «Фаусте», «Риголетто» на ведущих ролях - солист Мариинского театра, народный артист РБ Аскар Абдразаков, в «Кармен» мы увидим заслуженных артистов Беларуси Оксану Волкову и Станислава Трифонова, в «Царской невесте» блистал солист Большого и Мариинского театров Александр Краснов, в «Риголетто» услышим обладателя Национальной оперной премии «Онегин» Владислава Сулимского и лауреата международных конкурсов Анастасию Калагину. В гала-концерте выступят солистка Большого театра Анна Нечаева, лауреат международных конкурсов Юлия Маточкина, ведущие солисты театра «Астана Опера» Медет Чотабаев и Жупар Габдуллина.
Сюрпризами станут концерт «Романсы Сергея Рахманинова» и концерт знаменитого хора «MusicAeterna» (Пермь). Как отметил главный дирижер Театра оперы и балета Артем Макаров, коллектив впервые стал победителем международного конкурса и обладателем премии Opera Awards, которая считается оперным «Оскаром».
В рамках фестиваля состоится II Международный конкурс молодых талантливых вокалистов имени Федора Шаляпина (20-25 сентября) вновь, как и в прошлом году, под председательством Аскара Абдразакова. Уже первый конкурс запомнился неповторимой творческой атмосферой. Лауреаты и дипломанты в дальнейшем подтверждают свой высокий исполнительский уровень. В этом году ожидается участие более 40 участников-вокалистов. Из семи стран – России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Испании и Болгарии и 12 российских городов .
Лилия ЗИМИНА.
Фото Валерия ШАХОВА.