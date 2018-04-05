Молодость души

Секреты активности и долголетия, безусловно, знакомы тем людям старшего возраста, которые вышли на сцену в день районного этапа традиционного фестиваля художественного самодеятельного творчества «Я люблю тебя, жизнь!».
Артистизм, вокал и хореография - этим сполна владеют участники трио, которое возглавил руководитель театра эстрадных миниатюр УППО Анатолий Волков. В роли поручика Ржевского он был неподражаем, а Галина Бабичева и Людмила Колотилова прекрасно вошли в образ скучающих дам высшего света. Анатолий Иванович и в 70 лет продолжает работать, передавая молодым тонкости профессии инженера-конструктора, но творчество давно стало неотъемлемой частью его жизни. Вот уже двадцать лет под его началом выступают самодеятельные артисты, украшающие своими спектаклями заводские будни.
Со сцены прозвучало немало драматических произведений. Так, заместитель председателя совета ветеранов Октябрьского района Евгений Стремоухов начал писать стихи десять лет назад – сегодня создано более двухсот произведений на военную и патриотическую тематику, о спорте, природе и любви. На суд зрителей он представил стихотворение об Александре Прохоренко, повторившего в Пальмире подвиг героев Великой Отечественной войны. Окруженный врагами, он вызвал огонь на себя.
Яркими испанскими нарядами расцветили сцену Фатима Таравкова вместе Флюзой и Эльзой Мулаянновыми. Они пришли в Нагаевский ДК три года назад, а сейчас не мыслят жизни без танца. Не менее блестящими были выступления их «сестер» по дому культуры, куда «ушли» немало грамот: цыганским огнем опалил зрителей хор «Бабьего лета», не отставали вокалистки, старшей из которых Зое Уразаевой уже исполнилось 80. А баянист Владимир Матавин на несколько минут перенес зрителей в Париж на волнах блюзовой композиции. Под руководством Гульназ Сабитовой на сцену вышли настоящие народные самородки художественной декламации: после выступления Антониды Самойловой с поэмой «Варварство» Мусы Джалиля зал долго не мог прийти в себя, а декламация стихов Мустая Карима в исполнении Фанузы Аллагуловой заставила по-новому взглянуть на знакомые строки.
Победители определились – вот-вот начнутся новые творческие баталии, впереди встречи с лучшими исполнителями, артистами и танцорами города. Участники фестиваля доказали, что молодость духа можно сохранять в любом возрасте, а годы не могут быть преградой для самовыражения и проявления таланта.
Ольга ЯКОВЛЕВА .