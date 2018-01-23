Достояние республики

Изящный умывальный таз в форме раковины, тарелки, чайники, блюдца и вазы – на одних рисунок нанесен скупыми и точными мазками, другие орнамент покрывает целиком, а уж ваза – повод для многоэтажной композиции.
В большинстве случаев сюжет композиций – природа или сценки на ее фоне. Если в Древней Греции мерой всего прекрасного был человек, и все представления о жизни передавались через него, то символика Китая всегда была связана с образами природы. Ее силы обожествлялись, через нее пытались постигнуть законы жизни. Сегодня любому известна и дуалистическая концепция бытия – Инь и Ян, земля и небо, мужская и женская ипостаси Вселенной. В искусстве воплощением этого взаимодействия стал образ дракона с «пламенеющей жемчужиной», а также сочетание геометрических фигур - в частности, круга и квадрата.
Идею гармоничного состояния мира олицетворял узор «лэйвэнь» - орнамент в виде соединенных цепью мелких спиралей, похожих на греческий меандр. Ту же идею спокойствия и гармонии олицетворяет и литая бронзовая, с гравировкой и позолотой фигурка Цонкапы - одного из реформаторов тибетского буддизма, который, по преданию, будучи мальчиком, поднес Будде Шакьямуни хрустальные чётки – а тот предрек, что мальчик станет пророком и возродит его учение.
«История Китая» - второй показ произведений восточной коллекции музея, но большая часть экспонатов демонстрируется впервые. Эта коллекция начала складываться в 1920-е годы: наибольшее количество экспонатов поступило из Уфимского губернского музея, «ГУБ ЧК» (Губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с бандитизмом). Значительная часть предметов была приобретена в 1920-50-е годы у частных лиц. В 1926 году собрание пополнилось произведениями из Государственного московского музейного фонда, в 1953-м - из фондов Государственного музея восточных культур.
Здесь более 100 предметов, относящихся в основном к XVIII - началу XX века: скульптура, живопись, художественная бронза, фарфор, перегородчатая эмаль, расписная эмаль, резьба по дереву, камню, кости, вышивка, изделия из лака. Значительная часть предметов сделана в Гуанчжоу - городе, который стал центром производства еще в 960 году (начиная с эпохи Южная Сун); на протяжении многих веков отсюда начинался морской Шелковый путь.
Кстати, и по сей день там по-прежнему делают расписные и перегородчатые эмали, лаковые изделия, веера, зонты, резьба по слоновой кости. Также Гуанчжоу - всемирно известный центр производства изделий из шелка, хлопка, джута, искусственных волокон. В нем находятся около ста оптовых рынков различных видов товаров и сотни тысяч фабрик и заводов (судостроительных, машиностроительных, по производству оборудования для текстильной и пищевой промышленности, газетной бумаги, сахара-рафинада, малой бытовой техники, шин, велосипедов, спортинвентаря, фарфора, цемента и химических веществ, электронных компонентов).
Два раза в год проходит Кантонская ярмарка - одно из важнейших событий года в мире производства и торговли. Словом, выставка и история доказывают: у жителей Поднебесной всегда были умелые руки.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото автора.