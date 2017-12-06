В гостях у школьников - кардиологи

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко временно покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС) и намеревается уйти с должности главы Оргкомитета "Россия-2018".

Три дня просрочки платежа «Газпрому» обошлись «Нафтогазу» в $1,8 млн

«Просрочка идет — уже за три дня $1,8 млн накопилось», — указал он, сообщает «Федеральное агентство новостей».