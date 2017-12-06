В гостях у школьников - кардиологи

Необычно начался этот день в школе №34 - к ним пришли в гости кардиологи. Вернее, приехали на специальном мобильном модуле Республиканского кардиоцентра.
Главный врач РКЦ, депутат городского Совета Ирина Николаева вручила ребяткам новогодние подарки, тепло поздравив их.
Еще один сюрприз – у ребят и учителей была уникальная возможность проверить работу сердца на специальном медоборудовании и сдать биохимический анализ крови.
- Снимаем электрокардиограмму, потом отправляем на эхо, если у нас появляются вопросы, то направляем на дополнительное обследование, - рассказывает врач-кардиолог Рухия Салахова.- Основная проблема, с которой мы сталкиваемся – порок сердца, аритмия.. Поэтому очень важна ранняя диагностика. И такие акции очень важны.
Нужно сказать, педагоги часто подвержены эмоциональному стрессу, нервному напряжению, а значит, находятся в группе риска и могут «заработать» проблемы с сердцем. Поэтому в числе главных рекомендаций - необходимость следить за своим артериальным давлением, стараться вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, не забывать о прогулках на свежем воздухе.
Среди первых, кто прошел медосмотр - десятиклассник Руслан Мухамедьяров.
- У меня нет проблем по здоровью, но сердце проверить никогда не мешает, - говорит юноша. – занимаюсь водными видами спорта, греблей, и, конечно, для меня важно быть в хорошей физической форме.
Всего в этот день врачи обследовали 50 пациентов: учителей и учеников.
- Мы очень благодарны врачам, - говорит директор школы Адик Зайнагов, - Впереди каникулы, и предстоит много интересных мероприятий и праздников – будут КВН, вечера, дискотеки для всех классов. Продолжаем наш совместный проект с БашГУ по социально-культурной адаптации мигрантов.
Для всего нужны силы и поэтому акция кардиалогов весьма кстати.
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- Мы планируем усилить мероприятия по профилактике здоровья, - говорит главный врач РКЦ Ирина Николаева. - Мы уже не первый год проводим скрининг населения по выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, организуем выезды мобильного центра – модуля в города и районы республики. Уже сейчас можно сказать, что каждый второй-третий житель имеет определенные проблемы со здоровьем. И мы должны поправить ситуацию. Чтобы охватить все группы населения, действуем по группам - дошкольники, учащиеся, занятые и безработные. Раннее выявление болезни поможет людям сохранить здоровье, научиться его беречь.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Валерия ШАХОВА.