Апгрейд в храме искусства
Художественная школа № 2 отмечает 55-летие. «На день рождения» она получила один из самых чудеснейших подарков - собственную галерею, где будут выставляться как работы учеников, так и картины профессиональных художников. Поздравить школу приехали: заместитель мэра Сынтимир Баязитов, глава районной администрации Урал Кильсенбаев.
Церемония открытия не обошлась без главного «виновника» торжества, основателя учебного заведения Виктора Кириченко. Добродушный маститый художник, который в этом году отметил свой юбилей (ему исполнилось 80 лет), с улыбкой вспоминает историю полувековой давности. Как выпускник Ленинградского художественного училища вместе с супругой Натальей Яблочкиной, открывал в Уфе детскую художественную школу. С 62-ого до 99-ого года она располагалась в здании на месте старой грязелечебницы (ныне там находится 4-я музыкальная школа). Признается, что тогда трудились не только без литературных пособий, но и художественные инструменты подчас приходилось делать своими руками.
После окончания продолжительного ремонта, школа пополнилась преподавателями, благодаря которым год от года появлялось все больше желающих пройти обучение. Здесь проходили слеты юных художников, дети принимали активное участие во всесоюзных и международных конкурсах во Франции, США и Канаде. А позднее появился даже театр кукол… И, наконец, своя галерея.
- Вы заслужили ее, своим талантом и трудолюбием, - поздравил присутствующих Сынтимир Биктимирович.
- На каждый момент жизни у людей возникает свой ассоциативный ряд. И первое, что хочется сказать, глядя на учебное заведение, слово «традиция». Школа стоит на крепком фундаменте, заложенного более полувека назад, что позволяет ей успешно процветать. Поэтому вторая ассоциация – «успех», - отметил Урал Кильсенбаев. – Желаю, чтобы он всегда сопутствовал вам.
Благодаря бюджетному финансированию, здесь появился компьютерный класс и «весомый» лазерный принтер, который будет верно служить воплощению самых смелых замыслов.
- Лекции по компьютерной графике и дизайну ведутся с 1-ого октября, ребята уже много сделали эскизов… - говорит и.о. директора школы Гульназ Акназарова, - Обучает их интересный, «продвинутый» молодой человек: около 120 детей еженедельно приходят к нему на занятия. К тому же, у нас запускается «мини-типография», где ребята вскоре смогут увидеть результаты своего труда.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото автора.
КОРЗИНКА:
После того, как будет составлен график работы детской галереи, посетить ее сможет любой желающий.