Первый капитан «Союза»

Его имя носят проспекты, кварталы и школы в разных уголках страны, в его честь были названы даже вулкан на Камчатке и кратер на Луне. Легендарный Владимир Комаровнавеки запечатлел себя в мировой истории. В Уфес ним связаны дом детского творчества и улица, а на днях на главном корпусе УГНТУ установили мемориальную доску.
По этому случаю прошел митинг с участием заместителя мэра УфыСынтимираБаязитова, главы администрации Орджоникидзевского района Марата Галиуллина,депутатов Госсобрания-Курултая РБ, а также заслуженных работников и ветеранов авиации, студентов вуза и школьников. Встреча не обошлась без почетных гостей города: из Москвы приехаливнуки Владимира Михайловича и Герой России, лётчик-космонавт Сергей Ревин.
Место было выбрано не случайно, ведь при жизниКомаров успел неоднократно побыватьв стенах тогда еще Уфимского нефтяного института.И именно учебное заведениевыступило с предложением о смене названия улицы Институтской на Комарова после трагической гибели космонавта.
- В Уфе родилась его супруга Валентина Яковлевна, и он часто приезжал сюда:встречался с рабочими, студентами, школьниками, принимал участие в открытии Монумента Дружбы в 1964 году, - отметила заместитель председателя Государственного Собрания-Курултая РБ Юмабика Ильясова.
- Неподалеку от института жил тесть дедушки, и в Уфе у нас осталась тетя. Мы к ней приезжали полгода назад, когда искали адресаты неотправленных открыток,- поделился интересными сведениями внук и полный тезка космонавта Владимир Комаров.
Ректор УГНТУ РамильБахтизин подчеркнул, что в университетском музееработает небольшая экспозиция, посвященная герою, а вскоре появится и аудитория его имени, которая будет оснащена современными средствами обучения.
- Дата выбрана действительно символичная: прошло 90 лет со дня рождения и 50 - со дня гибели Владимира Михайловича, - сказал, открываяторжественное мероприятие, Сергей Ревин. - При запуске «Восхода-1» Королев доверил Комарову серьезную работу. Ведь впервые за мировую историю в космос полетел не один человек, а целый экипаж.
Напомним, что Комаров погиб во время испытаниянового пилотируемого корабля«Союз-1». Сначала у него отказала левая панель солнечной батареи, затем не сработала дублирующая антенна телеметрической системы - не отошел козырек, защищающий солнечно-звездный датчик от выхлопов двигателей…После пятого витка вокруг Земли госкомиссия наконецприняла решениео посадке.Все это время летчик сохранял спокойствие и действовал по инструкции, хотя приземлиться удалось лишь с последней попытки, на 19-м вращении…
Но несмотря на все старания, в самый последний момент подвел и парашют.
В знак траура участники митинга почтили память дважды Героя Советского Союза минутой молчания ивозложили у мемориалацветы.
После торжественной церемонии в главном корпусе прошло совещание, посвящённое организации открытой межвузовской олимпиады школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина. Здесь был утверждён проект новой олимпиады для учащихся 9-11 классов, которая позволит будущим абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в университет.
- К этой инициативе присоединились пять вузов республики: УГАТУ, УГНТУ, БГУ, БГАУ и БГПИ. - рассказал проректор по учебно-методической работе Нефтяного университета Олег Баулин. - В 2016-2017 учебном году в олимпиаде приняло участие 112 тысяч школьников из 40 районов и городов республики. На этот раз резко расширится география и количество участников.Если ранее кубок проходил среди младших и средних классов, в этом году в олимпиаде примут участие школьники старшего звена, соответственно увеличитсяи количество дисциплин.
Здесь в конференц-зале состоялась встреча школьников и студентов с летчиком-космонавтом Сергеем Николаевичем Ревиным. Он рассказал о работе бортинженера на космическом корабле, а также о перспективах развития космонавтики.
- У мирового сообщества есть интереснейшие планы освоения Луны, и я призываю вас активнее участвовать в этой работе. Ночтобы полететь к звездам, необходимо постоянно учиться и сдать около 150 экзаменов по устройству космического корабля, станции, а также по выживанию в экстремальных ситуациях, - говорит Сергей Николаевич.
Затем космонавт рассказал об организации и проведении длительной экспедиции на МКС, познакомил ребят с жизнью и работой на к станции, традициями экипажа.
В завершение встречи ребята задали вопросы о секретах крепкого здоровья, необычных исследованиях и экспериментах, которые проводились в космосе, а также об ученом Илоне Маске (именно он разработал последний план колонизации Марса).
Анастасия ЛИСТКОВА.