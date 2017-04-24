Вторая мама

Району исполняется 65 лет. Все эти годы «промышленное сердце» Уфы растет, строится и хорошеет. И, конечно, всего его успехи напрямую связаны с людьми. Благодаря ответственному труду и профессионализму многих калининцев сегодня район играет значительную роль в социально-экономическом развитии столицы Башкортостана.
Медсестру детской поликлиники №4 Тамару Газизову знают многие родители и малыши. Всегда приветливая, заботливая, улыбчивая, она по праву пользуется уважением и любовью.
- В семье не было медиков, но я с юных лет мечтала работать с детьми. Думала, что стану педагогом начальных классов, но в то время в Уфе не было заведения, в котором я могла бы получить профессию. В 1985 году закончила медучилище и устроилась на педиатрический участок, - вспоминает Тамара Степановна.
На учебной практике Газизова побывала и в больнице, и в роддоме, но мечта все-таки сбылась – в итоге ее приняли в детскую поликлинику, где она трудится вот уже 32 года.
-Самое сложное в нашей работе - ответственность за маленьких пациентов. Очень трудно смотреть в глаза родителям, когда знаешь, что у ребенка прогноз заболевания неблагополучный, - говорит медсестра.
Тамара Степановна хорошо помнит день, когда на ее участке родился первый ребенок. Его родители приходили на прием, переживали из-за каждой мелочи. И вот уже сам малыш стал отцом двух замечательных детей.
-Медицина не стоит на месте: совершенствуются лекарственные препараты, появляется новая лечебно-диагностическая аппаратура, чтобы не потерять квалификацию, необходимо постоянно не работать над собой. Ну и, конечно, как для любой женщины для меня важно сохранять баланс между работой и домом, жить в гармонии с окружающим миром.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ