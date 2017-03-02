Асфальт, не болей!

Под какой лужейвас можетожидать роковаяяма? С таянием снега некоторые дороги превращаются в поле сюрпризов, но во избежание неприятных последствий в городе стремительными темпами проходит ямочный ремонт. Только в Ленинском районе залатали около 680 м2 дорожного покрытия.
На улице Надежды в поселке 8 Марта нам удалось застать одну бригаду: девять человек и вереницу дорожной техники. Впереди всех шла фреза.
- Сначала для лучшей сцепки с асфальтобитумной массой края выбоины выравнивают, а потом участок очищают от грязи и старого асфальта, – объясняет технологию заместитель директора МБУ по благоустройству района Алла Соболь. – Зона под большим давлением продувается компрессором, выпаривается влага, и только потом туда заливается асфальт. Требуется около часа для того, чтобы онвыкристаллизовался.
Основной объем работ приходится на Нижегородку и Затон, именно оттуда поступает больше всего сигналов. Немало заявок поступило с улиц Нехаева, Благоварской, Рижской, Саляма. Не остался без внимания и центр города: улицы МажитаГафури, Чернышевского, МустаяКарима, Красина…
- В среднем за сутки укладывается от 15 до 18 тонн горячей асфальтобетонной смеси, что составляет от 90 до 100 м2 площади дорожно-уличной сети района. Всего с начала сезона, с 15 марта, по ямочному ремонту уложено 97 тонн, - сообщилначальник Управления жилищно-коммунального хозяйства района Евгений Белов.
Работы ведутся в круглосуточном режиме. Тем более что от заявок практически нет отбоя: теперь каждый житель может отметить «болевые точки» дорог на Интерактивной карте ямочного ремонта (ufacity.info/doroga/). А коммунальщики в свою очередь признаются, что нововведение облегчило их труд.
- Раньше самимприходилось объезжать район и высматривать проблемные участки, - говорит мастер Сергей Старостин. - Сейчас же достаточно получить сигнал через интернет, и мы в течение одних-трех суток оперативно устраним яму.
Стоит отметить, что на данный момент погодные условия не позволяют выкладывать более долговечный мелкозернистый асфальт, и для временныхзаплаток используется литая смесь, рассчитанная только на весенне-осенний период.
Как отмечают сотрудники коммунальных служб, главное, чтобы на дорогах не создавались аварийные ситуации, а водителям не приходилось выстраиваться в очереди перед автосалонами за новыми колесами.