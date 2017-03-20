От Сипайлово - до Нагаево

Вот и самому юному району столицы – Октябрьскому - исполняется 40 лет. Вроде бы и не много в масштабах городской истории, а сколько человеческих судеб оказалось переплетено с его биографией. В четверг, 23 марта, в Русском драматическом театре район будет чествовать своих героев.
По заслугам и почет
Торжественное заседание обещает стать запоминающимся событием, но наверняка одним из наиболее ярких моментов вечера будет презентация звания «Почетный гражданин Октябрьского района». Оно учреждено специально к юбилею, и церемония награждения теперь станет ежегодной.
В этот день на сцену поднимутся заслуженные ветераны. Одним из них - Рим Хурматович Рахматуллин, самый первый руководитель вновь созданного района.
- Весной 1977 года находился в отпуске, отправился, было, на Кубу, - вспоминает Рим Рахматуллин. - Сошел с трапа самолета, а мне представитель КГБ говорит, мол, пройдемте за мной. Сразу промелькнула тревожная мысль, может, что-то не то сделал. Предложили позвонить домой. Жена сказала: «Тебя ждут, нужно срочно возвращаться». Выяснилось, что в Уфе создают новый район, который мне предстояло возглавить.
Сначала районная администрация занимала небольшую комнату президиума в Горсовете. Затем провели пленум, избрали руководящий состав, и уже 1 мая участвовали в демонстрации. Постепенно появились районный суд, военкомат, сберкасса. Исполком, райкомы партии и комсомола занимали всего два этажа в бывшем здании управления внутренних дел. Предстояло решать многие проблемы: провести свет и воду, налаживать связь. Сразу же начались работы по обустройству нового микрорайона Сипайлово. Все тогда удивлялись, еще и жилых домов-то нет, а дорога уже туда строится.
Ждут на празднике и Мамуна Лутфуллиновича Гатиятуллина - человека-легенду, героя Великой Отечественной, активного общественника, отметившего 14 февраля 93-й день рождения. Он поражает своим жизнелюбием, а недавно с помощью сына Камиля освоил компьютер.
- Выступая перед молодежью, всегда волнуюсь, – признается ветеран. – Стараюсь рассказывать не только о войне, беседую о сегодняшнем дне, о проблемах и задачах. Он прошел боевой путь от Сталинграда до Праги, награжден за боевые действия орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Освобождение Праги», «За Победу над Германией», 32-мя юбилейными медалями.
Что такое город?
Наиболее отчетливо это себе представляют работники жилищно-коммунальной сферы. Именно их кропотливым, ежедневным трудом создается тот облик столицы, который отпечатывается в памяти гостей города и наших подрастающих детей.
Торжество, посвященное Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, собрало в Городском Дворце культуры несколько сот человек. Дворники, слесари, электрики, асфальтобетонщики, инженеры, ремонтники – словом, люди, без труда которых существование миллионного города стало бы невозможным.
За цифрами всегда стоят реальные люди. Многих из них мы видим практически ежедневно – тех же сотрудников ЖЭУ. Им на торжестве уделили особое внимание: подвели итоги конкурса «Лучший дворник столицы–2017». Путем голосования в Интернете уфимцы назвали 16 претендентов на это звание.
- Пришла в профессию двенадцать лет назад: в деревне работы не было, а детей кормить нужно. Да и комнату выделили, что очень помогло. Убираю три дома по улице Баязита Бикбая: 6,8 и 12/1, - рассказывает Гатифа Мансурова, - со многими жильцами за это время подружилась.
На замечания о том, что «неженское это дело», наша героиня отвечает с улыбкой: мы народ терпеливый, тяжело, легко ли – трудимся.
Антон Чурсанов лопату в руки взял совсем недавно. В его зоне ответственности – многоквартирник за номером 17 по улице Жукова.
- Работа нравится. Все просто: люблю наводить порядок и помогать людям, - говорит он.
В свои 28 лет он – один из самых молодых сотрудников ЖЭУ № 59, что в Сипайлово.
Промышленный взлет
Располагаясь в центре столицы, район всегда славился не только своими театрами, Дворцом спорта, «горнолыжкой», планетарием, Госцирком, но и промышленностью. Многие предприятия в последние годы стали показывать неплохие показатели производственного роста.
К примеру, завод «Промсвязь» за 72 года своей истории переживал взлеты и падения. Прошлой осенью он пригласил к себе гостей, чтобы вместе с ними встретить рождение на заводском конвейере миллионной телевизионной приставки IPTV HD mini. Это - уникальный продукт, который производится предприятием уже несколько лет и является самым востребованным среди всей продукции компании. Основными клиентами и заказчиками сегодня являются ПАО «Ростелеком» и ПАО «Башинформсвязь».
Уже в прошлом году завод смог войти в клуб миллиардеров – предприятий, чей годовой оборот превысил миллиард рублей. А индекс промышленного производства вообще показывает непривычную по нашим временам динамику.
В новую фазу своей истории входит и другой не менее славный завод – Уфимское производственное приборостроительное объединение. В годы промышленного спада предприятие переживало нелегкие времена, пришлось пойти на сокращение производственных мощностей, но в последнее время оно демонстрирует неплохие цифры производства. Завод осваивает новые ниши. В начале марта здесь побывала делегация ООО «Газпром трансгаз Уфа», в итоге были подписаны документы о долговременном сотрудничестве.