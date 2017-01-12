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Главный сюрприз Петуха


Главный сюрприз ПетухаЭта фотография сделана год назад. Екатерина на детском утреннике вместе с сынишкой Кириллом. Фотографирует папа. Никто еще не знает, что 2016 год принесет сюрприз – еще одного малыша. Родился он неделю назад, сейчас крохотный родной человечек спит в кроватке, а Кирюша ходит на цыпочках и то и дело заглядывает: не проснулся ли?
Семья Калимуллиных – коренные уфимцы. История их любви обычна: учились в школе №27, в одном классе. Дружить начали с 8-го, потом – армия. Хотели пожениться, но родители сказали: «Проверьте свои чувства».
- Это было самое тяжелое время, - вспоминает Катя. – сейчас бы я более спокойно отнеслась к разлуке. А тогда - тосковала очень. Можете поверить, какое это счастье было, когда он вышел из поезда повзрослевший и даже подросший, так что обнять его пришлось только, встав на цыпочки.
Сейчас у Калимуллиных – небольшая фирма по ремонту жилья. Работают быстро и качественно, применяя новейшие технологии. Два года назад Екатерина перешла из штукатуров-маляров в бухгалтеры, сейчас в фирме – семь человек. Несмотря на то что еще не совсем окрепли, взяли себе в обязанность помогать одиноким престарелым. Уже сделали бесплатно двум бабулям и дедушке бесплатный ремонт.
- О ребенке не задумывались, хотя Кирюшка сестричку или братика хотел. Я, говорит, их кормить буду и защищать! И тем радостнее для нас обоих было сообщение: «Ждите!».
- Так что жителей Советского района прибыло, - улыбается Екатерина, - на этом мы останавливаться теперь не собираемся!

Екатерина с Кириллом встречают 2016 год.

Автор: Ирина ШИПУНОВА
Район: Советский
Номер газеты: №2 (3726) от 17.01.2017

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