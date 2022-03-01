Едой себя обеспечим

Введение санкций и резкое снижение курса рубля привели к скачку цен на многие товары, а их предполагаемый дефицит вызвал ажиотажный спрос.

По информации Министерства торговли и услуг РБ, в настоящее время в республике ведется ежедневный мониторинг цен на 53 вида товаров продовольственной и непродовольственной групп. Количество охваченных наблюдением торговых объектов, включая ярмарки и рынки, увеличено с 350 до 480. И пока увеличение ценников во многом связано не с долговременным дефицитом или реальным резким удорожанием продуктов питания, а возникшим на эмоциях покупателей ажиотажным спросом.

Одной из наиболее острых и обсуждаемых тем стал произошедший в первой неделе марта скачок цен на сахар и его дефицит во многих магазинах и торговых сетях республики и Уфы.

- Как отмечают ретейлеры, всего за несколько дней спрос на сахар-песок увеличился более чем в два раза, а где-то и в пять раз, - рассказал министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев. - Речь идет не о дефиците, просто многие производители не успевали своевременно обеспечить подвоз товара и его выгрузку. При этом сами ретейлеры увеличили объемы закупа сахара в несколько раз, чтобы обеспечить повышенный спрос.

Для сокращения дефицита на полках магазинов власти Башкирии договорились с сахарными заводами о временной приостановке поставок продукции в другие регионы.

С мнением о том, что главной причиной неожиданного роста стоимости сахара в магазинах стал ажиотажный спрос, согласен и министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

- В этом году мы увеличим площади под сахарную свеклу, - заявил глава республиканского Минсельхоза. - Мощности двух заводов позволяют переработать до 1 миллиона 950 тысяч тонн сахарной свеклы. Хочу отметить, что 60 процентов сахара заводы отдают аграриям, а 40 - оставляют себе. Для селян сахар является своего рода золотовалютным запасом, ведь по сравнению с той же мукой или зерном у него большой срок хранения. Видя ажиотажный спрос, мы попросили аграриев вывезти на ярмарки свои запасы. На площади перед Дворцом спорта в Уфе за два дня раскупили шесть тонн сладкого продукта. Мы готовы привозить 10, 20, 30 тонн, пока не раскупят весь сахар. Потом просто он уже никому не будет нужен и цена резко упадет.

Свое, родное

- Хочу сообщить, что мы продолжим производить больше продовольствия, чем потребляем, - заявил Ильшат Фазрахманов. - Молочной продукцией мы обеспечены на 130 процентов, по мясу - в лидерах по стране, подсолнечного масла республика изготавливает в 7 раз больше, чем потребляет, по гречихе сейчас увеличиваем площади.

В цифрах ситуация выглядит так. Ежегодно в Башкирии собирают около 3 миллионов тонн зерна, в том числе свыше миллиона тонн пшеницы и около полумиллиона тонн ржи. Годовое использование республикой зерновых составляет в среднем 2-2,5 миллиона тонн. Из них на продовольственные цели, то есть производство крупы и муки, идет только около четверти, или 500 тысяч тонн, а остальное – на семена и корма для птице- и животноводства.

Нет проблем и со вторым хлебом – картофелем, которого ежегодно выращивается по 850 тысяч тонн, что полностью обеспечивает внутренние потребности. При желании каждый житель республики может ежедневно есть более полукилограмма картошки. Овощей производится около 300 тысяч тонн в год - весьма неплохой показатель. Благодаря интенсивному развитию тепличных хозяйств, аграрии постепенно вытесняют с прилавков привозные овощи. В настоящее время у нас ежесуточно выращивается по 150 тонн собственных огурцов и томатов.

Производство яиц превышает миллиард штук в год, что также полностью удовлетворяет потребности региона. При медицинской норме потребления - 325 килограмм молока на душу населения в год в Башкирии его ежегодно производится 405 килограмм, то есть самообеспеченность составляет 125%, или более полулитра в сутки на человека.

Мы также входим в число ведущих регионов по выращиванию гречихи. Ежегодно в республике получают около 40 тысяч тонн гречневой крупы, а по медицинской норме жителям ее нужно всего порядка 15 тысяч тонн. То есть местное производство обеспечивает потребности населения более чем в два раза. Но самый впечатляющий рост достигнут в производстве сахара, где самообеспеченность региона составляет свыше 200% и растительного масла (свыше 500%).

Торговля без посредников

Существенно снизить негативный эффект от подорожания продуктов питания можно убрав посредников между производителем на селе и потребителем в городе. Это позволяют сделать регулярные сельхозярмарки, которые в нашей республике проводятся на 50 площадках, многие из которых расположены в Уфе.

- Ярмарки для нас - очень важная форма ретейла, ведь в регионе есть большое число производителей в сельской местности, - говорит Алексей Гусев. - Это небольшие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. И не у всех из них есть возможность реализовывать свою продукцию через торговые сети. Именно ярмарки - универсальный инструмент, позволяющий напрямую встретиться производителю с потребителем, обеспечив возможность купить свежие продукты по минимальным ценам за счет отсутствия дополнительных затрат на реализацию.

Так, в минувшие выходные фермеры и сельхозпредприятия на 7 ярмарочных площадках Уфы продавали свою продукцию без наценок, поскольку плата за торговую точку не взималась. Всего было оборудовано порядка 60 торговых палаток со всем необходимым.

Алексей ФАТЫХОВ.