В Башкирии в два раза вырос экспорт продукции АПК, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса республики с начала года составил 50,1 млн долларов. По данным Федеральной таможенной службы России на 3 мая в прошлом году к этой дате показатель составлял 25,5 млн долларов. Наибольший рост произошел по тем видам продукции, производство которых в несколько раз превышает потребность населения региона.Так, экспорт подсолнечного масла с января по апрель 2020 года составил 24,9 тысячи тонн на сумму 17,6 млн долларов. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году. В республике в прошлом году произвели 282 тысячи тонн подсолнечного масла при потребности населения республики 48 тысяч тонн. Также более чем в 12 раз в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в Башкортостане вырос экспорт сахара. Его в период с января по апрель текущего года экспортировали на 8,4 млн долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Башкортостана.