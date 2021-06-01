Свобода от долгов: возможно, но не просто

Кредит на выгодных условиях, без залогов и поручительств, кредитные карты, всевозможные товары в кредит с рассрочкой, а также с новым достижением финансовой мысли - кэшбеком - сегодня предлагают банки и магазины, причем с невиданной навязчивостью. Однако многие граждане уже познакомились и с оборотной стороной этого праздника: настойчивыми звонками коллекторов, списанием большей части зарплаты за долги, визитами судебных приставов.

С 1 сентября прошлого года стала возможной процедура внесудебного банкротства через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Напомним: банкротство через Арбитражный суд доступно гражданам уже сравнительно давно, но для этого нужно уплатить 300 рублей госпошлины и 25 тысяч рублей арбитражному управляющему (причем на деле они редко соглашаются работать за минимальное вознаграждение), плюс деньги на дополнительные расходы. В итоге сумма, которую нужно потратить, оказывается непосильной для многих людей, попавших в долговую ловушку. Внесудебное банкротство через МФЦ может оказаться реальным выходом из ситуации, однако здесь тоже существует ряд условий. Что это за условия, «УВ» разъясняет директор РГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг РБ» Наталья Куприянова.

- Каково основное условие подачи гражданином РФ заявления о внесудебном банкротстве в МФЦ?

- Гражданин вправе инициировать процедуру внесудебного банкротства, если общий размер его долгов составляет не менее 50 000 руб. и не более 500 000 руб. Еще одно непременное условие состоит в том, что в отношении него должно быть окончено исполнительное производство в связи с тем, что у него отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание (то есть на основании пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»), и после окончания исполнительного производства по данному основанию в отношении гражданина не было возбуждено новое исполнительное производство.

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа выносит судебный пристав-исполнитель.

- Как гражданин, в отношении которого ведется либо может быть открыто исполнительное производство, узнает о состоянии своих дел?

- С информацией о наличии исполнительных производств и основании их окончания можно ознакомиться на сайте Федеральной службы судебных приставов - www.fssp.gov.ru.

- Обязательно ли для запуска процедуры наличие регистрации по определенному адресу? Можно ли подать заявление по месту проживания, а не прописки?

- Заявление о внесудебном банкротстве подается должником в офис РГАУ МФЦ по месту его жительства или по месту пребывания. Если заявитель проживает по временной регистрации, то может обратиться в офис РГАУ МФЦ того же населенного пункта.

- Как заполнить список кредиторов, если часть сведений утрачена? Например, узнать полную сумму обязательств?

- При обращении с заявлением о внесудебном банкротстве гражданин также представляет список кредиторов, в котором указывается размер задолженности в декларативном порядке. Если должник не знает точный размер и состав своего долга, он вправе обратиться к кредитору с запросом о предоставлении этой информации. Также информацию можно получить из решения суда или судебного приказа.

- В бланке списка кредиторов есть также раздел «обязательные платежи», а также «Штрафы, пени и иные санкции» за просрочку выплат по кредитам. Как их заполнить, если гражданин не располагает нужными сведениями?

- Очень важно указать корректные сведения о налогах, сборах и иных обязательных платежах (включая их точное наименование), поскольку в случае ошибок могут возникать споры по обязательствам. А также указать правильный размер долга (недоимки по обязательным платежам), поскольку при указании его в меньшем размере (по сравнению с реальным размером) сумма занижения не будет списана. Информацию о долгах по налогам можно получить в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, по штрафам - на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, по исполнительным производствам - на сайте ФССП www.fssp.gov.ru.

- Считается ли то, что человек какое-то время платил проценты по кредитам и поддерживал контакты с судебными приставами, доказательством его добросовестности?

- Добросовестность платежей по кредитам не является критерием для признания гражданина банкротом во внесудебном порядке. Условия для этого установлены Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Основным условием признания гражданина банкротом во внесудебном порядке является соответствие указанного в являющемся неотъемлемой частью заявления списке всех известных ему кредиторов общего размера денежных обязательств и обязанностей об уплате обязательных платежей (без учета предусмотренных абзацем четвертым пункта 2 статьи 4 ФЗ «О несостоятельности»), в том числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, обязательств по уплате алиментов и обязательств по договору поручительства независимо от просрочки основного должника, установленным требованиям - не менее пятидесяти тысяч рублей и не более пятисот тысяч рублей.

- Сколько человек обратилось к вам с просьбой о признании банкротства за минувший год? Сколько в итоге признано банкротами?

- С 01.09.2020 в РГАУ МФЦ принято 529 заявлений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Процедура внесудебного банкротства завершена в отношении 34 граждан.

- Продолжают ли проценты по кредиту начисляться бесконечно или этот процесс в какой-то момент останавливается?

- В соответствии с пунктом 1 статьи 223.4 ФЗ «О несостоятельности» во время процедуры внесудебного банкротства вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением:

- требований кредиторов, не указанных в заявлении о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;

- требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, по делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении препятствий к владению указанным имуществом, о признании права собственности на указанное имущество, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе требований, не заявленных при подаче заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

- Существует ли срок давности по долгам, по истечении которого банки и коллекторы снимают свои требования?

- Нет смысла подавать заявление о внесудебном банкротстве, если по долгам истекли исковая давность либо срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, поскольку по этим долгам кредитор и так не может взыскивать долг вопреки воле должника. Если на момент обращения к нам судебное производство закрыто по этой причине, он не будет признан банкротом во внесудебном порядке.

(Прим. ред.: общий срок давности по делу о взыскании задолженности (бывает еще и специальный) составляет три года. Однако, если в какой-то момент должник выплатил часть долга, он начинает отсчитываться снова от этой даты. Подать на должника в суд после истечения срока исковой давности законом не запрещается, и Арбитражный суд примет к рассмотрению такое исковое заявление. В этой ситуации ответчик должен заранее заявить о наступлении срока исковой давности. Одним словом, окончательно освободиться просто по факту наступления срока исковой давности тоже не получится.

Екатерина КЛИМОВИЧ.