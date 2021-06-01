И вновь о ямах

В марте мы публиковали материал об особенностях ямочного ремонта в условиях ранней весны. Теперь же настал черед рассказать о том, как латаются дороги в теплую летнюю пору.

В этом нам помогли дорожные рабочие МБУ «Служба по благоустройству Ленинского района». На участке улицы Летчиков в микрорайоне Затон дорога отмечена множеством мелких ям. Жалоб на плохое состояние асфальтового покрытия приходит немало: как в письменной форме, так и с помощью интерактивной карты, где граждане могут оставить электронную заявку и приложить фотографию.

На место выезжает бригада из 6-7 человек. Здесь с помощью компрессора вырубается площадка для ремонта – так называемая карта. Ее размер дорожники измеряют в «квадратах». На этот раз понадобилось подготовить довольно обширный участок – целых 15 квадратов.

Каждый из них «продувается» - так дорожники называют процесс удаления из ямы остатков песка и грунта. Выбоина «промазывается» горячим битумом, после чего в нее равномерно заливается мелкозернистый асфальт. Финальный штрих – обработка участка катком. Всего на ремонт одной точки тратится около трех часов.

- Мелкозернистый асфальт используется только при температуре не ниже пяти градусов выше нуля, - сообщают нам дорожники нюансы работы.

Поэтому «летняя» смесь перевозится в открытых самосвалах. В отличие от литого асфальта, который транспортируется в закрытых резервуарах, где поддерживается высокая температура – 200 градусов.

Начальник участка Радик Мазитов отметил очевидный плюс ямочного ремонта летом: как правило, он проводится на более продолжительных участках дороги.

- Зимой и весной мы делаем скорее ремонт, летом же работаем основательней, - сказал он.

За сутки бригада успевает обслужить 2-3 проблемные точки. На скорость и эффективность работы влияют разные факторы – например, водянистость той или иной ямы.

- Вода добавляет покрытию дефектов, и на ремонт уходит больше времени, - поведал Мазитов.

Правда, в этот раз прибегать к лишним манипуляциям не пришлось – новый асфальт уложили довольно быстро. Впрочем, необходимо следить за погодой – вчера уже пришли осадки.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.