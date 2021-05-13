Взгляд из глубины веков

«Все знают о золоте сарматов - знаменитых оленях, найденных в Филипповских курганах, - говорит известный антрополог из Уфы Алексей Нечвалода. - Ну а для меня и моих коллег самыми драгоценными находками были сами захоронения». По черепам людей, которые имели удовлетворительную сохранность, была сделана реконструкция лиц древних сарматов, которые некогда кочевали и по Южному Уралу.

Благодаря ему мы можем сегодня увидеть лица людей эпохи бронзы, раннего железа, Средневековья. Его работы экспонируются в Национальном музее РБ, в Челябинске, Казани, Государственном историческом музее в Москве, в Ашхабаде, Уральске (Казахстан) и даже в Музее человека в Париже: здесь он восстановил (предположительно) лицо последнего императора инков Атауальпы.

Одна из самых известных его работ - воссоздание облика легендарного духовного лидера (возможно, мусульманского кади) башкир XIV века – Хусейн-бека, а также других людей, захороненных в его мавзолее. «Средневековые каменные мавзолеи Башкортостана» - так называется совместный труд археолога Геннадия Гарустовича, который руководил раскопками усыпальницы, и антрополога Алексея Нечвалоды.

- Мужчина, над могилой которого стоял надгробный камень - это и был Хусейн-бек, - рассказывает Алексей Иванович. - У него высокий лоб, в форме головы наблюдается гармоничное сочетание мозговой и лицевой частей. Кости носа, умеренно выступающие из плоскости лица, не нарушают впечатления общей соразмерности частей. В целом - смешанный тип лица, характерный для большей части населения Средней Азии и Казахстана. В исламской традиции мужчина брил голову, коротко подстригал усы и отращивал характерную бородку. Так я его и изобразил.

Рядом - под оригинальным надгробием из алебастра - находились кости молодой женщины 20-25 лет. Интересно, что в ее внешности преобладали монголоидные черты. Она принадлежала к центральноазиатскому антропологическому типу: по строению черепа у нее больше всего общих черт с бурятами и тувинцами. Всего захоронений было девять: еще один мужчина и шесть детских. По одному из них (мальчика 5-6 лет) удалось установить генетику родства: это был ребенок Хусейн-бека и этой женщины. Так что есть причины считать, что это семейно-родовая усыпальница. Все они скончались примерно в одно время - возможно, в результате какой-нибудь эпидемии. Неизвестный мужчина мог быть их дальним родственником… Генетические исследования необходимо продолжить, однако это недешево, так что мы планируем подать заявку на грант. Нужен углубленный анализ У-ДНК.

- А где делают такие анализы?

- В нашей стране - только в Новосибирске.

- Так как же делается реконструкция лица по черепу?

- Существует методика, основатель которой - советский археолог и антрополог Михаил Михайлович Герасимов. Он выявил зависимость между строением костей и толщиной мышц на них. Сегодня результаты его исследований широко применяются не только для исторических реконструкций, но и в криминалистике. Он реконструировал лица Ярослава Мудрого, Тамерлана, Андрея Боголюбского, Ивана Грозного, Улугбека. По его методу были созданы скульптурные портреты людей эпохи палеолита, населявших Европу и Азию, древних славян, гуннов, скифов, сарматов.

В целом человеческие черепа настолько же индивидуальны и неповторимы, как и лица. Согласно результатам исследований, средняя толщина мягких тканей на черепе человека - 5 мм. Итак, на череп (но чаще на его слепок) наносятся полосы из специального пластилина толщиной 5 и шириной 10 мм. Там, где больше, накладываются дополнительные уплотнения. Форма лица, прикус - все это можно восстановить. Есть методики воссоздания формы и степени выступания ушей. А определение степени выступания глаз из орбиты - это то новое, что было привнесено в методику реконструкции моим учителем Сергеем Алексеевичем Никитиным. Он тоже занимался реконструкцией лиц исторических личностей: летописца Нестора, Андрея Рублева, Елены Глинской, а также семьи Романовых.

Мы много консультируемся с археологами. Это нужно, например, для воссоздания элементов одежды, украшений. На последнем этапе реконструкция - не только научный метод, но и творчество, создание образа.

Понятно, что морщинки, родинки и другие вторичные элементы внешности мы воссоздать не можем. Хорошим результатом считается 70-процентное сходство. Этого, как правило, бывает достаточно и в криминалистике для опознания человека.

Ну а сегодня есть виртуальный инструмент Deep Nostalgia, позволяющий до определенной степени «оживить» лицо - воссоздать мимику.

- Одна из ваших недавних работ - реконструкция лиц людей, захороненных в «царском» скифском кургане Туак-Оба в самом центре Крыма под Белогорском. Почему курган считается царским и кто были эти люди?

- Курган высотой в пять метров и диаметром 50 м был окружен стеной из каменных глыб. Датируется IV веком до н.э. - в истории Средиземноморья и Причерноморья этот век относится к эллинистическому периоду.

Он называется царским, потому что это впечатляющее архитектурное сооружение: каменный склеп со сложным сводом и двухкамерным склепом, построенный по греческой технологии - из хорошо обтесанных блоков. Недалеко от этих мест была столица скифского государства, условно названная «Неаполь скифский» (по аналогии с греческими городами: «неаполь» - новый город»). В этих местах создан заповедник. В 2017-2018 годах на кургане были проведены раскопки и найдены останки двух людей - мужчины и женщины. Черепа были плохой сохранности, но их привезли в Уфу, я их отреставрировал, и мне заказали реконструкцию для музея «Неаполь скифский», который находится в Симферополе. (Необходимое условие для реконструкции – наличие как минимум половины черепа со скелетом лица. Если нижняя челюсть отсутствует, ее можно смоделировать.)

Кто эти люди, пока точно не известно. Возможно, это были даже не скифы, а сарматы. С точки зрения антропологии - южные европеоиды, похожие на современных итальянцев, болгар. Они были кочевниками, и важную роль в их культуре играли лошади - в погребении были найдены останки четырех лошадей. Также, несмотря на то, что курган был не раз разграблен, здесь нашли украшения - около 30 нашивных бляшек с различными узорами, глазчатые бусы, бронзовые наконечники стрел… Конская сбруя также была богато украшена. Но самой неожиданной находкой стал полный комплект железных предметов для приготовления пищи: очажная решетка, ложка, щипцы и вилка для мяса. В целом можно сделать вывод, что в позднескифский период захоронения стали делаться не по скифским, а по греческим обычаям. Однако, судя по уникальности подобных курганов, таким образом хоронили только знатных людей.

- Расскажите о других ваших работах. Чей еще облик хотелось бы воссоздать?

- Например, я реконструировал лицо (предположительно) хана Жанибека - основателя Казахского ханства, жившего в XIV-XV веках - и членов его семьи; Абулхаир-хана, выступавшего за присоединение Малого Жуза казахов к России. А также женщины и мужчины древнеямной культуры, живших вблизи Аркаима в III тысячелетии до н.э. - это одни из первых индоевропейцев на территории Южного Урала; древних людей, принадлежавших к разным культурам бронзового века… Но наибольшую сенсацию вызвала реконструкция по черепу сарматки, также жившей вблизи Аркаима, но во II-IV веках нашей эры. За вытянутую форму черепа ее прозвали «инопланетянкой». Однако мы знаем, что у сарматов, как и у некоторых других народов, был обычай в раннем возрасте бинтовать череп, чтобы добиться именно такой формы: это был признак красоты, аристократизма или чего-то еще… Науке известны черепа, которым древние люди ухитрились придать еще более вытянутую, даже коническую форму.

В моих несбывшихся планах - воссоздать облик палеолитического человека, который нарисовал мамонтов, лошадей и бизонов на стене Каповой пещеры. Однако останки этих людей не найдены - хочется думать, пока не найдены... То, что обнаружено, относится к гораздо более позднему времени. Самое раннее захоронение на Урале, с которым я работал - скелет мужчины из грота в Камне Дождевом на реке Чусовой - относится даже не к неолиту, а к энеолиту - переходному периоду от каменного века к медному и бронзовому. Кстати, судя по клыкам и костям животных, некогда украшавших его одежду, и прочему инвентарю, мужчина был шаманом.

Екатерина Климович.