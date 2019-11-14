Репортаж в номер

Секретный «чулок» из сверхпрочной смолы

Распахнув двери грузовика, рабочие принялись убирать из кузова снег. «Положили его специально, чтобы не произошло нагревание материала. При плюсовой температуре он начинает твердеть», - объяснили они. Речь – о материале для ремонта канализационного коллектора на улице Зорге, что находится напротив медучилища.

Рабочие и техника заняли узкий просвет между трамвайными путями и автотрассой. Конвейерный станок вытаскивает тяжелое полотно из грузовика и сразу же опускает в недра открытого колодца. Суть происходящего объяснил руководитель службы капитального ремонта и строительства МУП «Водоканал» Владимир Молочков.

- В нескольких метрах под нашими ногами лежит железобетонный водосток, отводящий канализационные сливы к очистным сооружениям. Его прокладывали еще в середине 1970-х. Время берет свое, металл и цемент износились. Чтобы не допустить обвала, проводим санацию, - говорит он. - Общая длина ремонтируемого участка – около 500 м., ширина коллектора один метр.



Обычно под этим подразумевается продевание новой трубы чуть меньшего диаметра прямо в тело старой, которая остается на месте. Однако здесь решили применить инновационную технологию. Под землю опускается так называемый «чулок» из технической ткани, пропитанной полимерными смолами.

О том, как именно он укрепит стенки коллектора, обьяснил руководитель проекта компании-подрядчика Владимир Лашманов:

- Сейчас наша задача – протащить его по трубе до следующего колодца. Рулон длиной в 164 метра толкает подающий станок. А еще из брандспойта пустили воду, которая ускоряет движение. Процесс не быстрый: от начала до конца уйдет несколько часов. Когда достигнем точки «Б», запустим бойлерную станцию.

Под воздействием девяностоградусного кипятка ткань примет нужную форму, а полимеры затвердеют, превратившись в крепкий панцирь.

Громыхая, в прямой близости от нас проносится трамвай. И в ту же секунду с другой стороны проезжает автобус. Плотность движения такая, что становится ясно: риск обвала реален. Случись это - без пострадавших не обойдется. А одну из главных уфимских улиц разрежет траншея в десятки метров длинной и глубиной до двух. Транспортное сообщение будет парализовано, да и работа инженерных сетей в районе попросту встанет. Однако этого не произойдет, и порукой тому – опыт ремонтников и самые современные технологии. Кстати, детали состава полимерных смол инженеры не раскрывают. Говорят лишь, что он запатентован и прошел все необходимые испытания.

- Если бы делали по старинке, пришлось бы перекрывать движение. Раскопка траншеи, демонтаж старой трубы, установка новой. Ушло бы не меньше месяца, - говорят рабочие.

Хотя частичное ограничение проезда все же будет. Перекроют две полосы, но ненадолго. Пока говорить об этом нет необходимости, другое дело – монтаж инновационного панциря. К слову говоря, внутренняя поверхность коллектора перед этим должна быть полностью очищена. За это отвечает еще одна бригада, которая идет впереди укладчиков. Сейчас ее специалисты и техника находятся в паре сотен метров севернее входной точки.

- Промывку мы уже завершили. А сейчас в колодце работает гусеничный робот, - говорит мастер ООО «Слон» Николай Соколов.

Задача дрона – осмотреть трубу изнутри на предмет трещин и повреждений. Картинка с видеокамеры сразу же подается на монитор. В блеклом свете фар мелькают изъеденные коррозией своды. Что для почти полувековой эксплуатации не удивительно. Главное, что нет разрывов и провалов. Хотя, по словам инженеров, не обошлось и без находок: буквально час назад извлекли на свет чугунную крышку люка. В целом же состояние внутренней поверхности коллектора признано удовлетворительным. А в скоре старую сталь поддержит новый полимерный панцирь.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.