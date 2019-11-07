Алга, поехали!

Наиболее массовые маршруты Уфы разгрузят с помощью новых автобусов большей вместимости. Ключи от 47 белоснежных «железных коней» водителям и руководителям филиалов главного пассажирского перевозчика республики ГУП «Башавтотранс» вручил глава Башкортостана Радий Хабиров.

– Мы планомерно продолжаем работу по обновлению автопарка. За прошедший год существенно поправили дела в пассажирских перевозках в целом по республике и в Уфе, – отметил руководитель региона. – Будем продолжать делать все, чтобы вы работали в комфортных условиях, оказывая качественные услуги нашим жителям.

Автопарк главного перевозчика пополнился 35 машинами «ЛиАЗ» и 12 «НефАЗ», оборудованными современными системами безопасности, пандусом для маломобильных групп населения, кондиционером, отопительной установкой и информационным табло.

44 из них будут обслуживать самые загруженные уфимские маршруты – 51, 69, 74 и 110. Три оставшихся автобуса уехали в Нефтекамск.

Глава региона обратил внимание на то, что работу по совершенствованию транспортной сети необходимо продолжить. По словам председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова, до конца года республика получит еще 49 автобусов «НефАЗ», работающих на газовом топливе.

- Тот показатель, который был поставлен перед нами главой республики, исполняется в соответствии с установленными графиками, – сказал он. – До конца года будет завершена подготовка единого стандарта качества пассажирских перевозок. Он станет обязательным для всех перевозчиков – как государственных, так и частных.

В текущем году правительство закупило для «Башавтотранса» в общей сложности 527 автобусов. В первом квартале 2020 года поступят еще 62: 17 — среднего класса, 45 — большеформатных.

Долгострой не пройдет

Ускоренными темпами ведется строительство пристроя Республиканского онкодиспансера и юбилейного объекта – детского сада в Деме-6. Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров провел выездные совещания на стройплощадках.

На сегодняшний день бригадой строителей возведены стены второго этажа здания детского сада, устанавливаются пластиковые окна и двери, монтируется кровля и отделывается фасад. Завершаются работы по монтажу теплотрассы и параллельно благоустраивается территория учреждения: дороги и тротуары отсыпают песчано-гравийной смесью.

Согласно проектной документации, детский сад рассчитан на 240 мест, на 12 групп. Для дошколят здесь в будущем предложат экологическое, познавательно-исследовательское направления. Андрей Назаров потребовал не снижать набранного за последние дни темпа и выйти в декабре 2019 года на готовность детсада к приемке.

Работы по строительству пристроя к существующему хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера планируется завершить в феврале. Здесь появится девятиэтажное здание общей площадью 20 тысяч кв. м, рассчитанное на 450 посещений в смену и на 240 коек. Сейчас ведутся отделочные и внутренние монтажные работы. На стройплощадке вместе с вице-премьером - министром семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленарой Ивановой были обсуждены перспективы развития онкодиспансера.

Зиля БАДРИЕВА.