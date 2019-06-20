В Вологде-где-где-где!..

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Путин запретил авиаперевозки россиян в Грузию Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию. Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, ...

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с клубом, сообщает "Советский спорт". Как говорится на официальном сайте красно-синим, новое соглашение с Дзагоевым рассчитано до ...