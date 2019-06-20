В Вологде-где-где-где!..

Не дождавшись залпов салюта в честь Дня России и города и лишь насладившись грандиозным международным парадом в национальных костюмах и первыми зажигательными номерами Надежды Бабкиной на фестивале «Сердце Евразии», я рванула в аэропорт, чтобы успеть на выездное заседание Экспертного совета при Минкомсвязи РФ (именуемым теперь Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций РФ). Водитель очень нервничал, пока мы пробивались через праздничные пробки, но фортуна оказалась на нашей стороне: на регистрацию я успела и через два часа с небольшим уже ехала в аэроэкспрессе на Белорусский вокзал, откуда в три часа ночи стартовал поезд в Вологду, где по приглашению губернатора Олега Кувшинникова проходило заседание Экспертного совета.
От удручающего состояния Белорусского вокзала – одного, согласитесь, из главных символов Москвы – была просто в шоке. А часто ездящие пассажиры заверили меня, что на Ярославском, (как, впрочем, и на всех остальных) обстановка еще хуже – ночлежка для бомжей, отсутствие нормальных туалетов, не говоря уже о каком-то современном сервисе. Наш уфимский вокзал, с его долгостроями и неработающими эскалаторами, в сравнении с московскими – просто песня.
Встреча с губернатором
Тем временем, скоротав несколько часов с соседкой по купе - педагогом и чиновницей от образования из Орла, спешащей в Вологду на форум женщин – попала-таки в объятия встречающей коллеги из газеты «Красный север» и была срочно доставлена на начавшуюся уже встречу с губернатором. К счастью, я успела к интересной беседе, вызвавшей у меня невольно параллель с родной Башкирией. И у нашего главы республики, и у губернатора Вологодчины 8 сентября предстоят выборы. В то время, как Олег Кувшинников общался с членами Экспертного совета, съехавшимися по его приглашению в Вологду, в Уфе Радий Хабиров встретился в Курултае республики на креативном Диджитал-Курултае с блогерами, также прибывшими из разных регионов России. Тема цифровизации для Радия Фаритовича и всей его команды стала одной из ключевых, что вполне логично и обоснованно, учитывая мировые тренды и российские реалии, не случайно «цифре» теперь сулят даже роль нефти в судьбе нашей страны и бюджета. Увы, я на Диджитал-Курултай, как понимаете, не попала. Но зато получила возможность сравнить глав двух регионов и даже отчасти работу их команд.
Вывод первый: масштабы Вологодской области (все население чуть больше миллиона, а территория составляет ровно 1% от площади страны), конечно, трудно сопоставимы с четырех миллионной Башкирией со столицей-миллионником Уфой. Но, разумеется, это не означает, что проблем там вчетверо меньше. Темы схожие: разбитые дороги, запущенное ЖКХ, мусорная катавасия, очереди в больницах и поликлиниках, нехватка лекарств и прочая и прочая. В Вологодской области газеты поддерживают и даже по поручению губернатора создана своя альтернативная служба доставки, поскольку услуги почты для подписчиков становятся неподъемными и в глубинку их возят при содействии райпотребкооперации (она на Вологодчине сохранена и успешно действует), а также через институт старост во всех муниципалитетах. Губернатор лично выписывает на семью и родственников местные газеты. Респект! Хотя, конечно, бюджетные вливания Башкортостана в наши государственные СМИ превышают аналогичную помощь на Вологодчине в разы. Бюджетная строчка на СМИ в Башкортостане сопоставима лишь с соседним Татарстаном. Дай-то бог, чтоб строчка сохранилась и впредь. Семь лет назад Кувшинников принял область в предбанкротном состоянии с госдолгом в 35 миллиардов, а в нынешнем году впервые создал 50-миллиардный бюджет развития, направленный на развитие инфраструктуры в муниципалитетах. Хабиров, как мы видим, также делает ставку на городскую среду в каждом населенном пункте. Программа «Башкирские дворики» и программа по ремонту подъездов вполне заслуживает тиражирования в других регионах. Кстати сказать, так же, как у нас, там при каждом муниципалитете созданы Градостроительные советы.
Вывод второй: два лидера очень похожи. Хабиров старше всего на год. Оба – спортсмены. Кувшинников – мастер спорта по хоккею с шайбой. Хабиров – как известно, борец и фанат не только национальной борьбы курэш, но и всех восточных единоборств. Оба прошли Советскую армию, а трудиться начинали слесарями: один - на Ишимбайском заводе, другой - на Череповецком металлургическом комбинате, где вырос до начальника прокатного стана, директора, потом стал мэром Череповца, с 2011 года – губернатором. Хабиров, освоив заводское ремесло, после армии пошел учиться на юриста и преуспел: благодаря своим компетенциям был приглашен на высокую должность в Кремль, затем наработал уникальный хозяйственный опыт в ближайшем к Москве Красногорске и, наконец, вернулся на родину, возглавив в минувшем сентябре Башкортостан. И у меня нет сомнения в том, что 8 сентября обоих ждет победа.
Вывод третий: Кремль сумел-таки не на словах, а на деле выстроить вертикаль власти в стране. И это я поняла, слушая ответы Кувшинникова на многочисленные вопросы въедливых журналистов. «Инцидент», прописавшийся в Башкирии благодаря Хабирову и его команде осенью прошлого года, денно и нощно будоражит, оказывается, и чиновников Вологодчины. На эту кремлевскую систему перешли с этого года абсолютно безболезненно, поскольку до этого действовала онлайн общественная приемная, которую «подглядел» в первые месяцы губернатором в Татарстане: срок рассмотрения инцидентов – не больше трех дней! А рецепты реагирования на жалобы, в том числе на провокационные вбросы в социальные сети, схож. Как на них реагируете? - спросила я у Кувшинникова. И он мне ответил примерно так: кляузники, мол, жалуются на коррупцию, а мы в ответ разбиваем новые скверы и парки, обустраиваем дворы и детские площадки, ремонтируем дороги, создаем рабочие места. Так что верной дорогой идете, товарищи! Кстати, кому любопытно сверить часы: можно зайти на аккаунты Кувшинникова в социальных сетях, как и наш Радий Фаритович, он активный их пользователь. Правда, лимиты на добавления во френды в ФБ Олег Анатольевич уже исчерпал, зато я с удивлением и радостью обнаружила в его личных друзьях нашу везде успевающего политтехнолога Нину Мироновну Филиппову. Ну и еще один штрих к стремительным процессам нынешнего сезона: утром за завтраком в гостинице легендарная Софья Борисовна Дубинская, исполнительный директор Экспертного совета и руководитель Альянса региональных СМИ, обнималась с Александром Семеновичем Бродом, директором Московского бюро по правам человека и членом президентского совета РФ по развитию гражданского общества. В Вологду видный общественный деятель, как вы понимаете, приехал тоже не случайно. И пусть все намеченное у всех получится. Ну а мне удалось подарить губернатору Кувшинникову книгу «Улицы нашего города», изданную нашей редакцией, и башкирский мед – как же без него?!
Экспертный совет
Освещение политики – лишь малая толика забот газетчиков. Мы, региональные печатные СМИ, главным образом заточены на решение проблем маленького человека. Тем и сильны, на том и стоим. А наш Экспертный совет, возглавляемый бессменным замминистром Алексеем Волиным и куда входят лишь 21 редактор со всей России, призван постоянно держать руку на пульсе (как ни банально это звучит!) и развязывать морские узлы, что подкидывает нам суровая действительность. Формирование перечня социальнозначимых СМИ – одна из наших задач, идея его создания родилась еще пять лет назад одновременно с созданием Экспертного совета и по сей день позволяет редакциям получать хотя бы небольшие льготы на подписку.
Обсуждали мы болезненный и неоднозначный вопрос формирования газетных холдингов: мнения и подходы здесь весьма разнятся, каждый регион экспериментирует в меру наличия финансов и политических пристрастий. По традиции коллеги делились своими наработками и полезным опытом. А я вместе с коллегой-редактором из Красноярска Владимиром Павловским настояла на включении в повестку и в решение Экспертного совета вопроса о содействии редакциям, чьи подписные деньги «застряли» в агентстве МАП. Директор департамента СМИ Минкомсвязи (Министерства цифрового равития) Екатерина Ларина пообещала взять этот вопрос на контроль, руководитель департамента «Почта России» Марина Кислова также заверила нас в содействии в решении данной проблемы.
Вот вкратце мой отчет о деловой части визита в Вологодскую область. У моих коллег было еще два дня пребывания на гостеприимной Вологодчине, а мне пришлось вернуться домой – дела. Однако прикоснуться к уникальному туристическому бренду довелось и мне: два часа мы провели в музее деревянного зодчества под открытым небом – селе Семеново с потрясающими по красоте деревянными избами, где директор музея-усадьбы Наталья Киршина и ее заместитель (купец Федор с матушкой) раскрыли нам секреты производства знаменитого вологодского масла, произведя его на наших глазах и угостив всех этой вкуснятиной. Нашим же чиновникам и бизнесменам, занимающимся продвижением башкирских брендов и туристических маршрутов, очень рекомендую съездить на север России – в благословенную Вологодчину.
Галина Ишмухаметова.