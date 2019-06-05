Дорастем до Александра Сергеевича?

Вместе с фотокором расположились на скамейке рядом с бюстом поэта. Действовать решили следующим образом: зоркий взгляд Валерия будет выхватывать из толпы интересные типажи, а я – задавать простенькие вопросы по биографии и творчеству Пушкина. Вот что из этого получилось.Первой на наш «крючок» попалась студентка БГМУ Аделя Шайхутдинова. В Уфе уроженка Стерлитамака учится второй год и еще не успела познакомиться со всеми городскими достопримечательностями, так и о расположении бюста поэта узнала не так давно, но теперь часто приходит сюда с подругами отдохнуть от напряженной студенческой жизни.- В 18 или 19 веке.- Царскосельский!Вторая часть теста предполагала знание известных стихов. Аделя оказалась в них не сильна, продолжив лишь «Я помню чудное мгновенье».- Чтобы поступить в Медицинский, пришлось много времени уделять изучению химии и биологии, словом было не до стихов, - извинилась она.Девушку с ярко-желтым коробом по доставке еды, мы заметили издалека. В глаза бросился не только он, но насыщенно-красный цвет ее волос. Такую точно не пропустишь!Юля вызвала у нас уважение. Сдавать ЕГЭ и подрабатывать – не каждому под силу.- Собираюсь поступать на режиссуру, буду снимать клипы и рекламные ролики, - рассказала она, - коплю деньги на переезд, в Питере надо будет квартиру снимать.Как говорится, будущему режиссеру сам бог велел знать литературу. Но тут Юля нас огорошила: я не фанат Пушкина. Ничего про него не знаю, к сожалению, часто пропускала уроки литературы. Но все же некоторые строки «солнца русской поэзии» вспомнила, правда, приписав попутно «мой дядя самых честных правил» лермонтовскому «Бородино», очевидно, перепутала со «Скажи-ка, дядя, ведь недаром..».- С поэзией у меня не сложилось, - честно призналась Юля, - я вообще удивляюсь, 220 лет прошло, а Пушкина до сих пор знают.Знают ли? Мы по крайней мере еще надеялись на это.- Вот смотри, наверняка ботаник-всезнайка, - обратил мое внимание Валерий на серьезно-задумчивого молодого человека в очках. – Спорим?Парень согласился ответить на наши вопросы. Он оказался сообразительнее девчонок, определив дату рождения поэта простым арифметическим действием: 2019 – 220 = 1799.Артем учится в БашГУ на историческом. И по большому счету тоже должен разбираться в классике. Откуда, как не из нее черпать детали быта минувших веков? Недаром же роман «Евгений Онегин» называют энциклопедией русской жизни начала 19 века.Но в голове молодого человека история соединилась с современностью весьма причудливым образом.Вопрос «Как звали жену Пушкина?» вызвал у него искреннее удивление: - Он что, женат был? Думал, что другой ориентации, как-никак, богема…В чувстве юмора «ботанику» было трудно отказать. На вопрос, кому посвящено «Я помню чудное мгновенье», он логично предположил: жене? Но услышав отрицательный ответ, воскликнул: «Неужели няне?».Что же, моя победа в споре была очевидна:- Не там ищем, нужны собеседники зрелого возраста.Сказано – сделано. Останавливаем женщину, которая наверняка училась в советской школе. Так и есть, Екатерина окончила 10 классов в 1976 году, бывший руководитель, ныне бухгалтер.Она без запинки продекламировала продолжение всех предложенных стихов. А на прощанье удивила:- На досуге изучаю «Евгения Онегина», не перестаю восхищаться красотой слога. Стихи Пушкина дарят мне душевное равновесие, вдохновение.Следующий собеседник тоже пролил нам бальзам на душу.Игорь Кулябин приехал в Уфу с родины великого русского поэта. Предприниматель из Санкт-Петербурга словно ждал случая, чтобы раскрыть все детали дуэли Пушкина и Дантеса. По его словам, все не так однозначно.- Зимой рано темнеет, секунданты запаздывали, поэтому поединок мог пройти на Каменном острове (что значительно ближе), а не на Черной речке, рядом с которой, кстати, живу, - поведал Игорь.Он ответил на вопросы теста не без ошибок, передал привет своему учителю литературы Валентине Степановне и заверил, что поэзии быть, хотя ему близка больше проза, которую он постоянно читает.Очередного респондента - мужчину серьезной наружности, мы за глаза окрестили агентом 007. Как и положено «бойцу невидимого фронта» он отказался называть даже свое имя, а наши вопросы отмел на корню, правда, добавив, что своим деткам читает-таки сказки Пушкина.- Все, что создано раньше, давно перечитано, - сказал агент, видимо, имея в виду классику. А сегодня откуда взяться Пушкиным? – сурово вопросил он.Признаться, мы не нашлись, что ему ответить.Бюст Пушкина тем временем невозмутимо взирал на происходящее.Невольно вспомнились строчки:- Я памятник себе воздвиг нерукотворныйК нему не зарастет народная тропа…Тропа, безусловно, осталась, но за прошедшие два века затерялась в дебрях современных реалий с их информационными технологиями. И можно ли винить «племя младое, незнакомое»? Не будем так строги. Настанет время, когда и нынешнее молодое поколение придет к осознанию, что самый великий русский поэт давно открыл самые важные истины, до которых надо еще дорасти.Дорастем ли?Светлана ЯНОВА.Фото Валерия ШАХОВА.