Парк открытий

- А вы знаете, что Аркаим открыли школьники? - задали они каверзный вопрос одному из экскурсоводов.Действительно, обследуя в 1987 году обширный степной район, два Александра - Езриль и Александр Воронков, которые входили в состав археологического отряда, обратили внимание на необычный рельеф местности. Таким образом юноши стали первооткрывателями древнейшего города на территории Южного Урала.- Люди сами творят историю, - считает восьмиклассница Алина Кадырова, - каждый из нас может внести свою лепту в биографию нашей страны. Мы сейчас на уроках проходим XVIII век, время правления Петра Первого, который многое сделал для продвижения России в мире.Ребята не в первый раз в интерактивном парке.- Здесь все усваивается быстрее, - считает Карина Хабибуллина, - поскольку очень наглядно: при помощи многочисленных экранов, проекторов и других компьютерных технологий создается особая атмосфера, будто на машине времени переносишься в другую эпоху. Мне хотелось бы побывать в России, когда ею правила Екатерина Вторая. Она была просвещенной царицей, при ней в стране появилось 216 новых городов, а количество промышленных предприятий увеличилось вдвое. Меня это потрясло.Исторический парк заработал в 2017 году, это - чуть ли не единственный в мире мультимедийный комплекс, представляющий историю нашей страны с древнейших времен до наших дней. Он оборудован почти 700 единицами компьютерной техники.- Школьники здесь впервые узнают многие вещи, - уверен экскурсовод Роман, - что дает мотив для более углубленного изучения той или иной темы. Мы не только рассказываем о событиях давно минувших лет, но и задаем вопросы. Ребята решают тесты, выбирая один из вариантов.- Мы сейчас как раз проходим Древнюю Русь, - сообщил Вадим Шевченко, - но только здесь я узнал, что собор Святой Софии в Царьграде произвел на князя Владимира такое впечатление, что после этого он захотел крестить Русь.- Мне здесь очень понравилось, - говорит Данил Денисов, - в следующий раз хотелось бы побывать на экскурсии, посвященной Дому Романовых.Вообще мальчишкам всегда любопытно узнавать о сражениях, войнах.