Если ты в профессии ас

Республиканский конкурс «Лучший по профессии» определил лучшего каменщика, лесоруба, кумысодела, кондитера, слесаря-сантехника, сварщика. Награды им вручил врио главы Башкортостана Радий Хабиров.
- Республиканский конкурс проводится не первый год, и каждый раз открывает для нас новые таланты. За это время более 800 молодых специалистов приняли участие в нем. Мир меняется, технологии развиваются, растет производительность труда, появляются инновации. Поэтому очень здорово, что конкурс, вовлекая молодых, сильно поднимает престиж рабочих профессий, - отметил он.
- Профессию осваивал практически сам, - рассказывает признанный лучшим слесарь-сантехник Равиль Абхалимов. – Нравится, что работа моя востребована. В этой сфере необходимы и практика, и навыки, и теоретические знания отопительных и водопроводных систем, и в том числе умение ориентироваться в строительном деле. Стараюсь делать все качественно. Коллектив меня поддержал, я рад, что доказал свой профессионализм.
- Любимое дело приносит успех, я в это верю, что победа в конкурсе и подтвердила, - говорит обладательница первого места в своей номинации кондитер Елена Кремнева. - Закончила колледж индустрии питания и осталась здесь работать мастером производственного обучения. Люблю делать торты. Приятно видеть эмоции человека, которому вручают торт: восторг, глаза сияют! Я с удовольствием обучаю студентов. Мы вместе ищем все новое в мире кондитерского искусства и на базе основных классических рецептов ищем что-то новое. На конкурсе приготовила - морковный торт, и судьи оценили идею.
- Профессия лесоруба востребована и престижна. Чемпионом можно стать не только в спорте, но и в своей профессии, - отметил член команды лучших лесорубов Идель Махмутов.
Вместе с родителями на награждение пришли и дети. Их пригласили для того, чтобы они осознали, насколько ответственное и важное дело у их мам и пап. А некоторые из них и вовсе вдохновили взрослых на участие в конкурсе. Камиля уговорила папу Камила Абдулова (сотрудника ЖЭУ №63) попробовать свои силы в чемпионате профмастерства. И он стал вторым в состязании слесарей-сантехников.
Конкурс проводится с 2012 года. Ныне в нем приняли участие 116 человек из 81 организации. Победителей и призеров поощрили дипломами и денежными премиями. Участники еще раз доказали, что рабочие профессии востребованы, и любимая работа обязательно приведет к успеху.
Лилия ЗИМИНА.