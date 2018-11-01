Взялись за бюджет

- Публичные слушания по проекту бюджета Уфы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов пройдут 5 декабря в Городском Дворце культуры (проспект Октября, 137). Начало в 16.00, - об этом вчера заявила заместитель мэра Уфы - начальник Финансового управления Гульнара Валиева, выступая на очередном заседании городского Совета.Принять участие в мероприятии и внести предложения по формированию городского бюджета может любой житель. Проект бюджета и порядок предоставления письменных предложений и участия в публичных слушаниях будут опубликованы 23 ноября на сайте gorsovet-ufa.ru.Вторым главным вопросом повестки дня стало подведение итогов реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2018 году.– От города на конкурс было представлено 16 проектов, - пояснил заместитель главы администрации Илгиз Насыртдинов. - По итогам заседания конкурсной комиссии десять из них признаны победителями: три - Калининского района, два - Орджоникидзевского и пять - Октябрьского района. Один из победивших проектов – «Ремонт дорог в деревне Зинино» не реализован по причине отсутствия поддержки со стороны спонсора. 9 проектов – реализованы.Условия участия в программе остались неизменными: софинансирование со стороны бюджета города должно составлять не менее 15%, населения – не менее 5% от суммы субсидии.В практическом плане проекты в основном касались вопросов благоустройства районов частного сектора. В Калининском районе реализовано три проекта по приобретению материалов для щебенения дорог: в микрорайоне Шакша (стоимость в соответствии с заключенным контрактом 956 тысяч рублей), в деревне Карпово (994 тысячи рублей), в деревне Елкибаево (1,2 млн рублей).В Октябрьском районе выполнены четыре проекта в активно развивающемся селе Нагаево. Они также связаны со строительством дорог в кварталах № 25 и №27 (стоимость – 1,1 миллиона рублей), № 39 и №40 (1,1 млн). В квартале № 10 заасфальтированы дороги на сумму 2,6 миллиона рублей.В Орджоникидзевском районе реализовано два проекта: ремонт дорожного полотна в поселке Никольский (стоимость – 1,1 миллиона рублей) и капитальный ремонт сетей наружного освещения в селе Вотикеево (941 тыс. рублей).Общая цена проектов, реализованных в 2018 году, составила 10,4 миллиона рублей, из них 7,6 миллиона выделено из бюджета республики, 1,2 млн – из городского бюджета, 1,3 миллиона составили средства населения и 297 тысяч рублей от спонсоров.Алексей Фатыхов.