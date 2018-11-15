Комфорт под стук колес

Остановка городской электрички «Спортивная» открыта после реконструкции. Пассажиры смогут воспользоваться новым павильоном с 15 ноября. В церемонии открытия принял участие первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов. Вот что он отметил:
- Есть где подождать поезд, присесть, отогреться, учитывая, в каком климатическом поясе живем. Важно, чтобы жители добирались от мест проживания к месту работы удобным, быстрым и современным транспортом. Пока не все станции городской электрички модернизированы. Обновлены только две: станция Дема и Спортивная. В следующем году реконструкция ждет Черниковку. Также в ближайшей перспективе пассажиры смогут передвигаться на городском автобусе и электричке по единому билету.
На платформе установлен металлический навес, скамейки, громкая связь и информационное табло, обогреваемый зал ожидания, туалеты, пандусы, здесь есть три кассы и один терминал для оплаты проезда. Пять турникетов открываются сразу, стоит только приложить билет к валидатору. Инвестиции ОАО «РЖД» в реализацию этого проекта составили 117 млн рублей.
- Чтобы городская электричка была «серьезным транспортом», необходимо, чтобы поезда ходили каждый час в обоих направлениях. Горожане, стоя на платформе, не зная расписания, должны быть уверены, что они довольно быстро уедут, - говорит генеральный директор АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» Игорь Паляев. - Пока мы к этому только стремимся. Транспорт убыточный. Если в вагоне при 100 посадочных местах будем перевозить 127-150 человек, тогда будем считать, что проект люди сами себе купили – проголосовали рублем.
В ближайшем будущем в столице республики планируется создать транспортно-пересадочные узлы, чтобы сойдя с электрички, пассажир мог тут же пересесть на автобус или трамвай, и добраться до места назначения.
- В настоящее время в Деме уже завершается проект частного инвестора: в 30 метрах от платформы построят автобусные площадки и улавливающие парковки, - сообщил Игорь Паляев. - В ближайших планах - строительство таких транспортных узлов, как Шакша, о.п. 1629 км, Парковая и Черниковка. Это планы на ближайшие два-три года.
Розалия ВАЛЕЕВА.