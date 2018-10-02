О чем «говорит» шлейф аромата?

Обязательным элементом женственного образа является парфюм. Магазинные полки изобилуют марками и ароматами. Но, выбирая, покупатель каждый раз встает перед дилеммой: цена или качество.
Качество на розлив
Сегодня особой популярностью пользуются разливные духи. И уфимки часто приобретают любимые ароматы, не задаваясь вопросом - что находится в красивом флаконе? А в ходе своего небольшого исследования на заданную тему мы пришли к выводу, что даже продавцы не знают, чем торгуют.
Первой в поле нашего зрения попала торговая точка в ТРЦ «Мир». Благоухающую витрину обступили дамы, придирчиво выбирающие парфюм.
- Почем у вас разливные духи? – поинтересовались мы у миловидной девушки за прилавком.
- От 60 до 180 рублей за миллилитр, – ответила она. И добавила. – Рекомендую. Арабский парфюм. Имеются ароматы по мотивам известных брендов.
Затем заглянули в ТД «Купец» на Хадии Давлетшиной. Продавец любезно рассказала об ассортименте:
- У нас имеются французские ароматы, как на маслах, так и на спирту. Первые продаем во флаконе за 250 рублей, а вторые – за 200.
Торговая точка в лайфстайл-центре «Башкирия» стала третьей, куда мы зашли. В ходе диалога выяснилось, что в ассортименте богатая спиртовая и масляная палитра запахов:
- Во флаконах на спирту вы можете приобрести аромат за сумму от 400 до 800 рублей, а на розлив – 12 рублей за мл. Масло разливаем по 50 рублей за мл.
Однако на наш вопрос о составе, продавцы поведали исключительно о разновидностях ароматов, оставив без внимания компоненты.
Надо понимать, что разливные духи – это некий аналог той парфюмерии, которая продается в магазинах. Причем порой далеко не дешевый.
Бренд даром
В торговой точке в ТК «Ильинский» ассортимент стандартно включает в себя как спиртовые, так и масляные ароматы. Приятно удивило, что бренд Kenzo представлен здесь по более привлекательной цене, чем в фирменных магазинах (например «РИВ ГОШ»). Продавец заверила, что и это еще не предел:
- Кроме стандартной упаковки, эта марка иногда к нам приходит в белой коробочке, за счет которой «дешевеет» на 450 рублей. Флаконы ничем ни отличаются от оригинала.
И вот здесь возник закономерный вопрос: что такое оригинал и что такое копия? Среди парфюмерных товаров принято различать фирменную (оригинальную), фальсифицированную, некачественную (дефектную) продукцию и товары-заменители. Подделкой считается нелегально произведенная продукция под чужим зарегистрированным товарным знаком с измененной технологической формулой.
За что платит покупатель, приобретая парфюм в магазинах? С вопросом мы обратились к эксперту-товароведу высшей категории Центра по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Николаю Шилову:
- Основные виды нарушений – продажа несертифицированных и недоброкачественных товаров, несоответствие их ГОСТам. Покупатель должен быть проинформирован о составе, включающем в себя эфирные масла, ароматизирующие вещества, добавки, которые у некоторых могут вызвать аллергию. Кроме того, нужно обращать внимание на качество упаковки – четкость шрифта, наличие голограмм, знаков. Если протестировать аллергенную воду на коже, то реакция проявится в среднем от 15 до 30 минут. Отличить бренд от подделки в большинстве случаев можно только в лабораторных условиях, но мы рекомендуем при покупке смотреть на размер шрифта на упаковке. Если говорить о заменителях, то на ней должны быть проставлены соответствующие буквы и цифры. Сравнивая нынешнюю статистику нарушений с прошлогодней, следует отметить, что количество подделок уменьшилось, однако продажа недоброкачественного товара осталась на том же уровне.
Юлия ГОЛОВИНА.