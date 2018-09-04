Райские кущи уфимского Эдема

Почувствовать себя в различных уголках мира можно и не выезжая из города. Вдохнуть аромат сибирского кедра, погулять в лабиринтах тропических лиан, насладиться тончайшими оттенками шотландского вереска – все это Ботанический сад, где в дружном соседстве живут более 6 тысяч видов растений со всего света. А один из них – корейскую березу - даже вывели методом клонирования.
- Многим кажется странным, что мы разговариваем с цветами, слышим в лесу музыку ясеня и ивы, - рассказывает научный сотрудник Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН Надежда Рязанова.
Под ее началом растет целая кедровая роща, которую высадили в 2002 году в честь 70-летия сада, причем самые крупные кедры были посажены еще в довоенные времена.
Оказывается, хвойные деревья можно выращивать как из черенков, так и из семян. Представьте, сколько растет помидор, а уж сосна! Чтобы она достигла 15-20 см, необходимо не менее двух лет, а елка «поспеет» только за 3-4 года. Полутора метров она достигнет лет за десять. Поневоле задумаешься, выкидывая новогоднюю зеленую красавицу на помойку. Кстати, на экскурсии, организованной для министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова и группы ученых Уфимского федерального исследовательского центра РАН, продемонстрировали весьма интересные экземпляры хвойных, как, например, популярную в Европе ель сербскую. Иначе называют рождественской, потому что ее вертикальные ветви удобны для установки свечек и игрушек. Прекрасно прижилась на уфимской земле и северноамериканская ель, способная заменить знаменитые голубые.
- Боремся за каждое семечко, поэтому посадочный материал получаем по программе обмена из других ботанических садов, - продолжает Надежда Александровна. - Нам приходит считанное количество семян, поэтому каждое на учете. Ведь они вылетают из шишек строго в определенное время, важно его не проспать.
Их высушивают и закладывают на стратификацию: хранят до весны во влажном песке при температуре до +5 градусов. Потом они высеваются в ящик и выносятся в теплицу, в свой срок – в открытый грунт.
Нам показывают карликовые деревья высотой до 50 см, чья генетика не позволяет им расти больше – ну чем не бонсай?! А вот питомник сирени, разновидность гибридов которой ученые довели до 200 сортов. Это одна из крупнейших коллекций в стране - «Салават Юлаев», «Агидель» известны за пределами республики. Цветение сирени ежегодно становится праздником и привлекает десятки сотен посетителей.
Входим в Теневой сад – название дано по деревьям, хорошо чувствующим себя при недостатке солнечного света. В центре растут можжевельники, тисы, а также каштаны, способные прожить тысячелетия. В Древней Греции из их орехов делали черный хлеб, варили супы. Если организовать конкурс красоты среди деревьев, то каштан, без сомнения, занял бы одно из призовых мест. Необыкновенная резная красота листьев гармонично смотрится с роскошной кроной.
- Считаю, что они должны занять свое достойное место в оформлении нашего города, не зря наши сорта просят в другие мегаполисы, - продолжает обзор директор Ботанического сада-института Зиннур Шигапов. – Некоторые виды недооценены в ландшафтном дизайне, я, например, всегда любуюсь микробиотой, чьи мягкие и гибкие ветви напоминают природный ковер.
Обычная береза оказалась корейской и получена методом микроклонирования в лаборатории биотехнологий: в стерильных условиях под микроскопом с верхней почки здорового растения снимается очень маленький кусочек ткани, называемой апикальной меристемой. Он помещается в пробирку, откуда потом вырастет все остальное — ствол, корни, листья. Поэтому клонами могут быть и деревья.
Небольшие рощицы, где снуют белки, перемежаются открытыми квадратами растений. Гранитные плиты подсказывают будущий маршрут. Кстати, они вывезены с места ремонта Белого дома в конце прошлого века. Вот мы подошли к открытой площадке, над которой веет терпким ароматом и легендами. Шафран, чабрец, тимьян, мелисса составляют коллекцию лекарственных растений из 135 видов. Грядки с вроде бы обычным луком стали также объектом для селекции. Сотрудница, посвятившая ему много лет и написавшая о нем диссертацию, вывела более ста сортов – сейчас это самая большая экспозиция в России, а посмотреть на нее приезжают даже из-за рубежа.
Как странно улыбнулась роза…
Осень – не лучшее время для цветов, обычно покрывающих сад богатым восточным ковром. Однако некоторые еще горделиво являют миру свои соцветия. Вот пышные головки гортензий, обычно цветущей до морозов и так любимой нашими садоводами и дизайнерами. Недавно расцвела стангопея тигровая или «орхидея-бык», названная так из-за двух выростов цветка, напоминающих бычьи рога. Ее крупными цветками с сильным ванильным ароматом можно было любоваться только три дня. А вот розарий до сих пор радует глаз десятками видов королевского цветка, а пионы, ирисы и другие «жаворонки» уже спят до будущей весны.
По оценке специалистов, уфимский сад – единственная площадка, где занимаются селекцией цветов. За последние 10 лет здесь выведено более 130 сортов. Они включены в госреестр и имеют патенты. Одни представляют собой научный интерес, другие выведены для использования в фармакологии, производстве напитков, продуктов, парфюмерии. Раньше здесь росли и кормовые культуры, в 50-60 годы провозглашенные необходимыми для сельского хозяйства, но постепенно данное направление себя изжило.
- Конечно, у нас много экзотики, но главной целью является изучение и сохранение редких растений республики. В Красной книге их насчитывается 232 вида, и половина из них культивируется у нас, - говорит Зиннур Шигапов. – Это - страховой фонд: если растение на грани исчезновения, то его можно будет восстановить. Так, несколько лет назад мы спасли уральский жен-шень – родиолу иремельскую. Размножив в саду, посадили в природном парке.
Размножают редкие виды только семенами, стараясь воссоздать обычную природную среду обитания. Нередко это скалы, горы, поэтому не все ростки чувствуют себя «в своей тарелке». Специалистам сада приходится прикладывать все усилия, чтобы они обрели вторую родину. В научных экспедициях они наблюдают природу республики, выявляя исчезающие растения. Для сохранения их популяций семена привозятся в Уфу и получают вторую жизнь. Здесь есть такие реликтовые растения, которые сохранились еще со времен ледникового периода.
Среди приоритетов – также испытание новых иноземных сортов, которые нужно акклиматизировать. Берутся также дикорастущие таксоны или наименования для адаптации в сельском хозяйстве. Конечно, не забывают и о садоводах, для них выводят устойчивые сорта декоративных цветов и деревьев.
Самое популярное место – оранжерея, где нашли приют более тысячи тропических и субтропических диковинок. Атмосферу джунглей создают и рыбки в небольшом водоеме с водопадом, черепахи, попугаи.
История оранжереи началась со 100-летней пальмы цикас, привезенной из Сухумского заповедника. Сейчас здесь можно увидеть, откуда берутся бананы, почему из агавы можно делать текилу и компот. Есть деревья, которые отмирают и растут заново. А если встать под гинко и поймать ее листочек, то по восточной легенде станешь удачливым в сфере финансов.
- Лианы нет во многих других садах, мы ею гордимся, но стоит упустить, то как в фильмах ужаса она может обвить всю оранжерею, - замечает экскурсовод.
Сад занимает территорию в 18,5 га, а раньше было 120. Оставшаяся площадь принадлежит парку Лесоводов. Ботанический сад был создан в 1932 году и поначалу располагался в районе станции Дема, занимая всего полгектара. Затем переехал в Сипайлово, в 1937 году в связи с очередной реорганизацией его переводят в систему Наркомата земледелия БАССР. В эти довоенные годы началось изучение дикорастущей флоры, для чего сотрудники стали совершать регулярные экспедиционные выезды по всей территории республики. В конце 30-х сад снова переезжает уже на свое постоянное место. Годы войны были тяжелым временем и для сотрудников, и для растений. Для удобрения возили перепревшие листья из леса, отходы с пуговичной фабрики и городской бойни для скота. В морозные ночи в оранжерее приходилось дежурить ночами и топить печку. В начале 2000-х главное здание и оранжерея были полностью реконструированы. Сегодня здесь работает около ста сотрудников, активно ведется научно-исследовательская деятельность по самым разным направлениям: от микроклонального размножения до сохранения генофонда природной растительности. Благодаря достижениям ученых мы можем выращивать на своих участках заморские новинки, которые раньше наших суровых зим просто бы не выдержали.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.